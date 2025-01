Claudio Giráldez ja té el nom del substitut si Óscar Mingueza se'n va del Celta

El Celta de Vigo s'ha mogut amb celeritat en el mercat d'hivern, sent conscient que Óscar Mingueza podria abandonar el club en breu. El canterà del Barça, als seus 24 anys, és un dels jugadors més cotitzats de la plantilla, i tant la Premier League com la Bundesliga, amb l'RB Leipzig al capdavant, han mostrat interès a abonar la seva clàusula de rescissió. Tot i que l'entitat viguesa desitjaria mantenir el defensor, el cert és que estan preparats per a la contingència que marxi. De fet, segons Relevo, Claudio Giráldez ja ha transmès a la secretaria tècnica el nom del seu substitut predilecte: Carlos Vicente, estrella del Deportivo Alavés.

La posició del club viguès és clara: en cas de perdre Mingueza, necessiten un recanvi que ofereixi rendiment immediat i que posseeixi certa versatilitat per adaptar-se tant al lateral com a un carril més avançat. La secretaria tècnica, amb Marco Garcés al capdavant, valora especialment el perfil de Carlos Vicente, un jugador que ha experimentat un notable ascens en la seva carrera des que es va incorporar a l'Alavés en el passat mercat d'estiu, a canvi de 600.000 euros al Racing de Ferrol. Encara que el Celta ja va valorar fitxar-lo fa un any, els dubtes de Luis Campos i Rafa Benítez van frenar aquella operació i van permetre que fos el conjunt babazorro qui es fes amb els seus serveis.

L'extrem aragonès, de 25 anys, ha destacat aquesta temporada acumulant 18 encontres, amb 3 gols i 2 assistències, compartits entre LaLiga (17 partits) i la Copa del Rei (1 partit). El seu valor de mercat actual, segons l'última revisió, se situa en 8 milions d'euros, molt superior als 600.000 que es van pagar per ell fa tot just un any. L'Alavés, que se situa a la zona mitjana de la classificació de LaLiga, considera Carlos Vicente una peça essencial en l'esquema i, per tant, no el deixarà marxar fàcilment.

Cervi podria entrar en l'operació

Per al Celta, la situació contractual de Mingueza —també amb una clàusula de 20 milions— es presenta fonamental a l'hora de realitzar un moviment de pes. La meitat d'aquesta xifra correspondria al Barça, per la qual cosa l'entitat olívica no s'embutxacaria la totalitat d'una hipotètica venda. Davant aquest escenari, l'opció d'invertir uns 5 milions per fer-se amb Carlos Vicente ha pres força. La possibilitat d'incloure Franco Cervi com a moneda de canvi també es valora, ja que l'argentí no entra en els plans de Giráldez i agrada a l'Alavés, on Eduardo Coudet coneix de sobres el potencial del mitjapunta.

La polivalència de Carlos Vicente encaixa a la perfecció amb el que busca el Celta: un futbolista que pugui exercir de carriler o lateral dret, però amb tendència ofensiva, tal com venia oferint Mingueza. La seva ràpida adaptació a l'Alavés —ha exercit rols d'extrem, interior i fins i tot lateral— reflecteix la facilitat que té per acoblar-se a diferents esquemes, la qual cosa és clau per a un Celta que, a més de competir a LaLiga, aspira a reprendre el vol després d'un inici de temporada ple d'alts i baixos i canvis a la banqueta.

De moment, no hi ha oferta oficial per Mingueza, ni del Leipzig ni de cap altre club, però l'ofensiva podria arribar en qualsevol moment. El defensa ha estat un dels fixos per a Giráldez i la seva sortida implicaria una remodelació de l'onze. Carlos Vicente seria la principal aposta per cobrir aquest buit, atès que el seu perfil compleix els requisits que anhela el tècnic, sumat al bagatge que l'aragonès atresora a Segona Divisió i la seva ràpida adaptació a Primera.

La directiva celeste, que ja va oficialitzar el fitxatge de Jones El-Abdellaoui i ultima diverses operacions de sortida (casos de Joseph Aidoo i Jonathan Bamba, a més de Tadeo Allende en direcció a l'Inter de Miami), s'enfronta ara a un capítol clau: mantenir Mingueza o, en defecte, traspassar-lo per una quantitat que permeti llançar una acometida definitiva sobre Carlos Vicente. Sigui quin sigui el desenllaç, el cert és que Claudio Giráldez ha deixat un missatge nítid: si el canterà culé marxa, l'elegit per reemplaçar-lo a Balaídos té noms i cognoms.