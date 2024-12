No està bé a la Premier però té molt de futbol a les seves botes: Ho vol l'Atlètic

L'Atlètic de Madrid viu un dels millors moments a LaLiga, consolidant-se com un dels equips més en forma d'Europa. Sota el comandament del Cholo Simeone, el conjunt blanc-i-vermell ha trobat un equilibri perfecte entre solidesa defensiva i dinamisme ofensiu. Tot i això, el tècnic argentí té clar que l'equip necessita reforços al centre del camp. Per això, el mercat hivernal és clau, i Simeone cerca una peça que marqui diferències.

Un dels noms que ha emergit amb força és el d'Enzo Fernández, centrecampista argentí que actualment milita al Chelsea. Tot i ser una de les promeses més importants del futbol mundial, el seu rendiment a la Premier League no ha estat a l'altura de les expectatives des de la seva arribada l'estiu del 2023. El Chelsea va pagar més de 120 milions d'euros pel seu fitxatge, una xifra que el va convertir al migcampista més car de la història del club.

Des d'aleshores, el pas d'Enzo Fernández per Anglaterra ha estat irregular. La seva adaptació a la Premier League va ser complicada, i les crítiques cap al seu exercici no es van fer esperar. Tot i això, aquesta temporada ha mostrat una millora, amb tres gols i set assistències en 19 partits. Aquests números destaquen el seu potencial i podrien convèncer l'Atlètic de Madrid d'apostar-hi per ell.

L'Atlètic i la connexió argentina

Un dels factors clau que podria facilitar el fitxatge d'Enzo Fernández és la connexió argentina a l'Atlètic de Madrid. L'equip compta amb diversos compatriotes, com Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Ángel Correa i Giuliano Simeone. A més, el mateix Cholo Simeone ha mostrat moltes vegades la seva preferència per jugadors argentins que entenguin el seu estil de joc. La relació d'Enzo Fernández amb Julián Álvarez, que també és argentí i amic molt proper del centrecampista, podria ser un element decisiu.

El fitxatge d´Enzo Fernández no serà senzill. El Chelsea buscarà recuperar gran part dels 120 milions d'euros que va pagar al Benfica per ell. Aquesta xifra representa un repte important per a les arques de l'Atlètic de Madrid, que no compta amb un pressupost il·limitat. Tot i això, el club podria optar per fórmules alternatives.

Per l'Atlètic, l'arribada d'Enzo Fernández seria molt més que un fitxatge. La seva incorporació reforçaria un centre del camp que necessita més creativitat i dinamisme. A més, la seva experiència com a campió del món amb Argentina el 2022 aportaria un plus de qualitat a l'equip.