Hansi Flick contundente con el árbitro del Inter - Barça: 'Le he dicho...'

La eliminación del FC Barcelona a manos del Inter de Milán en las semifinales de la Champions League 2025 ha dejado no solo tristeza y decepción en la expedición culé, sino también una profunda frustración por las decisiones arbitrales que consideran perjudiciales para sus intereses. Hansi Flick, técnico blaugrana, se ha mostrado contundente en rueda de prensa sobre la actuación arbitral, aunque ha preferido mantener sus palabras al árbitro en privado.

"No me gusta hablar del árbitro. A él le he dicho lo que pienso, pero no lo voy a decir aquí", expresó Flick visiblemente molesto por las múltiples acciones polémicas que terminaron condicionando el resultado del partido, incluyendo un penalti polémico contra el Barça, una mano no pitada dentro del área interista y varias decisiones controvertidas que han enfurecido a la afición culé. En una anterior pregunta, también se había referido al colegiado: "No quiero hablar demasiado del árbitro, pero cada decisión que tomaba, si era 50-50, era para ellos".

Orgulloso del equipo pese a la eliminación

Aunque claramente afectado por la derrota, Hansi Flick destacó la entrega y la actitud de sus jugadores en un partido extremadamente complicado: "Estoy decepcionado, pero no con la actuación del equipo. Lo han intentado todo. Estamos fuera, pero el año que viene volveremos a intentarlo de nuevo para hacer felices a los aficionados y a todo el club".

| Inter de Milán

Flick también subrayó la dificultad que representa enfrentarse a un rival del nivel del Inter, reconociendo la calidad y solidez del conjunto italiano: "El Inter también juega, es un gran equipo. Defiende muy bien, tienen buenos delanteros...". Pese al duro golpe, el técnico alemán resaltó la importancia de aprender de este tipo de experiencias: "Aprenderemos de este partido. Es una progresión. Queremos seguir aprendiendo. No tenemos ahora mucho tiempo para entrenar, pero la próxima temporada estaremos de vuelta".

Mensaje a jugadores y aficionados

Flick aprovechó también para enviar un mensaje positivo tanto a sus jugadores como a la afición blaugrana: "Todo el mundo está decepcionado. Logramos remontar. Podemos estar orgullosos, yo lo estoy de mi equipo. Lo hemos dado todo. A veces pensamos que el resultado es injusto, y ha habido algunas decisiones arbitrales. Quiero agradecer a la afición que ha estado aquí apoyándonos".

"Estamos fuera, pero volveremos el año que viene. Cuando ves los últimos partidos y la semifinal, es el ambiente que queremos. El equipo lo ha dado todo. Tenemos que aceptar el resultado. Hemos sido eliminados, pero seguimos adelante", añadió con determinación.

¿El Barça ha vuelto a ser grande en Europa?

Cuestionado sobre si esta temporada ha supuesto el retorno del Barça a la élite europea, Flick fue rotundo: "El equipo y los jugadores se merecen este respeto. Jugamos para ganar títulos y queremos ganarlos. Ahora en LaLiga tenemos un partido muy difícil. Hay tres días para prepararlo. Cada jugador, cuando se mire al espejo, puede estar orgulloso".

Finalmente, sobre el inminente Clásico frente al Real Madrid, Flick prefirió no profundizar demasiado: "Analizaremos primero este partido y después ya veremos qué hacer. Esto es fútbol, es parte de la vida, no siempre podemos ganar".

El técnico alemán dejó claro con sus declaraciones que, aunque la derrota ha sido dura, el FC Barcelona continúa con la cabeza alta, decidido a volver con más fuerza la próxima temporada.