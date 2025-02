Antoine Griezmann: Decisió presa, el Cholo Simeone ja ho sap

L'Atlètic de Madrid continua lluitant per consolidar-se com un dels grans animadors de la temporada. Les seves últimes actuacions, amb un atac consolidat i una defensa que millora cada jornada, han convençut l'afició que el projecte manté un futur sòlid. Diego Pablo Simeone, conscient de la competitivitat de LaLiga i la UEFA Champions League, dissenya un pla a llarg termini per mantenir l'equip al més alt.

Els blanc-i-vermells estan a un únic punt del lideratge en la competició domèstica, ostentat pel Real Madrid, i van aconseguir segellar el seu pas directe als vuitens de la Champions League. No obstant això, segons informa El Nacional, s'ha produït un esdeveniment que ha sacsejat la tranquil·litat del cos tècnic i els despatxos colchoneros.

| @Atleti

El protagonista és Antoine Griezmann, un referent en la davantera blanc-i-vermella i un dels futbolistes més determinants de la història del club. Amb 15 gols i 6 assistències aquesta temporada, el campió del Mundial de Rússia està signant una actuació que el situa entre els millors ariets del moment.

El davanter francès, tot i que els seus números exhibeixen un altíssim nivell, ja ha comentat en la intimitat que sent que l'etapa al Civitas Metropolitano arriba a la seva fi. La seva segona etapa a l'Atleti va començar amb certs dubtes, sobretot pel seu passat barcelonista, però s'ha guanyat l'afecte de l'afició i el respecte de tots al vestidor. Des d'El Nacional subratllen que El Principito ja hauria comunicat a l'Atlètic que aquest és el seu últim any com a jugador blanc-i-vermell.

Últims mesos de El Principito

El francès, que ja té 33 anys, conserva un contracte amb els colchoneros fins a l'any 2026, la qual cosa, en teoria, els hauria de garantir una temporada més. No obstant això, el mateix Griezmann sent que el proper estiu serà el moment apropiat per donar per conclosa la seva història amb l'entitat madrilenya. Simeone, assabentat d'aquesta determinació, respecta la decisió del seu pupil, encara que, segons remarca El Nacional, s'aferra a la mínima esperança que pugui revertir aquest pensament.

Tal com va passar el 2019, quan Griezmann va partir rumb al Barça, l'atacant deixa clar que la seva prioritat és acomiadar-se en un context competitiu òptim. Les excepcionals xifres que acumula—amb 196 gols i 90 assistències en 421 aparicions amb l'Atlètic—el converteixen en una llegenda viva del club. De fet, en el duel d'aquest cap de setmana davant el Mallorca, va entrar al top 10 de jugadors amb més partits en la història de l'entitat.

No obstant això, més enllà del seu estatus, l'ariet vol rebaixar l'exigència diària, quelcom molt característic del seu caràcter reservat i el seu desig de trobar un ambient més relaxat en la recta final de la seva carrera. En aquest sentit, la Major League Soccer apareix a l'horitzó com a destí temptador, especialment per la seva afinitat amb la cultura nord-americana i la seva afició incondicional a la NBA.

En El Nacional especulen que, si es produeix aquesta marxa, no seria a l'Inter de Miami, sinó a una altra franquícia puntera del futbol nord-americà, com Los Angeles FC, a l'Atalanta United, al New York City o al New York Red Bulls. Amb la creixent rellevància de la MLS, diversos equips podrien plantejar el fitxatge de l'ex de la Real Sociedad.

L'Atlètic, per la seva banda, tindrà la tasca complicada de trobar un recanvi que aconsegueixi aproximar-se a la qualitat que ofereix Griezmann. De fet, s'han filtrat noms com el de Paulo Dybala, amb un perfil tècnic elevat que podria encaixar en el sistema de Simeone. En qualsevol cas, serà un desafiament majúscul per a la direcció esportiva, que s'enfrontarà a la difícil missió de trobar un nou referent ofensiu després de la sortida del gal.