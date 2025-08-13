Gran notícia a Sevilla: Els diners que necessiten podrien arribar des de Turquia

El Sevilla FC entra en la recta final de la seva preparació per a l'inici de LaLiga EA Sports amb més dubtes que certeses a la seva davantera. Matías Almeyda, que ha provat múltiples combinacions durant la pretemporada, manté el seu segon atacant com a alternativa per darrere d'Adams.
Tot i rebre diverses oportunitats durant l'estiu, els seus minuts no han convençut ni l'afició ni la directiva. L'última prova, l'empat 1-1 davant el Toulouse en el tancament de la pretemporada, va deixar més preguntes que respostes. Almeyda continua confiant en el seu potencial. Però no és aliè al fet que el rendiment al camp no ha estat a l'altura de les expectatives.
El mercat es mou i Turquia truca a la porta
Amb la finestra de fitxatges encara oberta, el nom d'aquest davanter ha tornat a sonar amb força fora d'Espanya. Si fa unes setmanes se'l va vincular als Pumas de la UNAM a Mèxic, ara són diversos mitjans turcs els que apunten a un interès real del Besiktas.
A Nervión, l'operació no es veuria amb mals ulls. Tot i que va arribar com a reforç per aportar gol i experiència, la seva sortida alliberaria una fitxa i un salari importants, facilitant possibles arribades d'última hora. No obstant això, el club no planeja regalar-lo: qualsevol negociació s'hauria de tancar en termes beneficiosos per a l'entitat.
La postura del jugador: entre la paciència i la incertesa
Mentre els rumors es multipliquen, el futbolista manté un discurs de compromís amb el Sevilla. Creu que encara pot guanyar-se un lloc a l'onze d'Almeyda si rep la continuïtat necessària. Als entrenaments, la seva actitud és positiva, i assegura que encara no ha mostrat la seva millor versió.
Tanmateix, hi ha un factor clau que complica la seva situació: a manca de pocs dies per al debut a la lliga, no està inscrit a LaLiga. Això fa que la seva participació en el primer partit, davant l'Athletic Club a San Mamés, sigui poc probable. La manca d'inscripció alimenta la sensació que el club sospesa seriosament la seva sortida abans que acabi el mercat.
El repte d'Almeyda i la planificació del Sevilla
Matías Almeyda afronta un inici de temporada amb diversos fronts oberts. Hi ha altres jugadors a la rampa de sortida, com Juanlu Sánchez o Loïc Badé, cosa que obliga la direcció esportiva a treballar contrarellotge. El tècnic argentí vol una plantilla equilibrada, però les limitacions econòmiques condicionen cada moviment.
Aquest cas és un exemple d'aquest equilibri difícil: un jugador amb potencial, però que per ara no ha ofert el rendiment esperat i el seu salari suposa una càrrega per al club. L'interès del Besiktas podria oferir una solució, sempre que les condicions econòmiques siguin adequades.
Rumors, pressió i un futur incert
Sap que, si es queda, haurà de lluitar fort per una plaça i demostrar que pot ser decisiu. Si marxa, el Besiktas o qualsevol altre destí suposaria un nou començament. Potser en una lliga menys exigent que l'espanyola, però amb l'oportunitat de recuperar protagonisme.
Amb l'inici de LaLiga a tocar, el Sevilla haurà de decidir aviat. Mantenir-lo a la plantilla implica confiar que el seu rendiment millori; deixar-lo marxar, en canvi, obligarà a reforçar la davantera de seguida. El que està clar és que la paciència del club i del jugador ja es mesura en dies, no en setmanes.
El protagonista d'aquesta cruïlla no és cap altre que Kelechi Iheanacho.