El Real Zaragoza tiene sobre la mesa una propuesta que llama la atención por el nombre, la trayectoria y el contexto en el que llega. Se trata de un portero internacional con una carrera legendaria y un objetivo muy claro: disputar el sexto Mundial de su trayectoria profesional, algo al alcance de muy pocos futbolistas en la historia.

El club aragonés, que desde principios de verano analiza opciones para la portería, todavía no ha dado respuesta a esta oferta. La dirección deportiva, encabezada por Txema Indias, maneja múltiples alternativas y, aunque el perfil en cuestión no deja indiferente, también despierta dudas por su edad y la necesidad de asegurar minutos para que el jugador pueda cumplir su gran meta.

Un portero con historia y ambición intacta

El meta, que a sus 40 años mantiene una preparación física envidiable, busca un destino en España que le garantice protagonismo bajo palos. Vive actualmente en Madrid, no ocupa plaza de extracomunitario y está dispuesto incluso a competir en Segunda División si eso le asegura continuidad.

| Africa Images, XCatalunya, Real Zaragoza

Su palmarés y experiencia son innegables: más de un centenar de internacionalidades, participación en cinco Copas del Mundo y un recorrido por el fútbol europeo que incluye etapas en Francia, España, Bélgica e Italia. Su último gran éxito fue la conquista de la Copa Oro con su selección, aunque en esa ocasión no sumó minutos.

El Zaragoza y la búsqueda del equilibrio

La espantada de Andrés, quien dejó plantado al club en el último momento para firmar por el Almería, dejó a la plantilla sin una pieza clave ya pactada. Desde entonces, los intentos por incorporar a guardametas como Cárdenas, Pacheco, Raúl Fernández, Guaita o Mariño han quedado frustrados, ya sea por negativa de sus clubes de origen o por rechazar la Segunda División.

| Canva

En este contexto, la llegada de un portero con semejante experiencia podría aportar liderazgo y seguridad a un vestuario que aspira a pelear por el ascenso. Sin embargo, también genera interrogantes: ¿sería una incorporación de presente o un golpe mediático con riesgo deportivo? Y, sobre todo, ¿podría mantener el nivel exigido para competir en una categoría tan dura como la Liga Hypermotion?

Un mercado saturado de ofrecimientos

Txema Indias ha recibido este verano una larga lista de nombres. Desde jóvenes promesas en busca de minutos, como el cedido Slonina del Chelsea, hasta veteranos contrastados como Antonio Adán. Este portero, en concreto, se suma a esa lista con la ventaja de llegar libre y de mostrar una predisposición total para adaptarse al proyecto.

La operación, en cualquier caso, no es sencilla. A pesar de estar sin equipo, su caché y trayectoria le sitúan en un rango salarial que podría tensar el presupuesto del club. La decisión, por tanto, dependerá de si el Zaragoza prioriza la experiencia inmediata o busca una apuesta de futuro.

La cuenta atrás hacia el Mundial

Para el propio jugador, esta oportunidad es mucho más que un contrato. Es la posibilidad de cerrar su carrera en Europa con un reto deportivo y personal de dimensiones históricas: ser uno de los pocos futbolistas en disputar seis Copas del Mundo. Sin protagonismo, sus opciones se reducirían drásticamente, por lo que necesita una respuesta rápida.

Mientras tanto, sigue entrenándose por su cuenta, confiando en que la llamada definitiva llegue antes de que el mercado eche el cierre. Y aunque las alternativas existen, su preferencia está clara: seguir en España, competir al máximo nivel posible y demostrar que su experiencia todavía puede marcar diferencias.

El veterano portero que espera una respuesta del Real Zaragoza no es otro que Guillermo “Memo” Ochoa.