El bombazo que prepara el Racing de Santander: José Alberto López se frota las manos

La buena dinámica del Racing de Santander esta temporada en la categoría de plata ha reavivado la ilusión en El Sardinero. Con 38 puntos cosechados en media campaña, el equipo dirigido por José Alberto López se sitúa en puestos de playoff y sueña con un regreso a Primera División que devuelva al club a la élite. En medio de este ambiente de optimismo, emerge un nombre que provoca escalofríos de emoción en la afición racinguista: Sergio Canales, posiblemente el futbolista cántabro más valioso de las últimas décadas.

Sergio Canales (Santander, 16 de febrero de 1991) saltó a la fama muy joven, cuando apenas era un adolescente, dejando momentos memorables en El Sardinero que llamaron la atención de los grandes clubes de Europa. Tanto brilló, que el Real Madrid de José Mourinho no dudó en ficharlo en 2010, tras despuntar en solo una temporada con el Racing. Sin embargo, vestir de blanco no fue sencillo para el mediapunta cántabro, quien disputó apenas 12 encuentros oficiales con el primer equipo madridista.

Aquella etapa fue un punto de inflexión para su carrera, que lo llevó por varios destinos. Primero, una cesión al Valencia CF, que acabó haciéndose con sus servicios de manera definitiva en 2012 a cambio de 7,5 millones de euros. Más adelante recalaría en la Real Sociedad y, posteriormente, en el Real Betis, donde vivió uno de los mejores momentos de su trayectoria. El pasado verano de 2023 cambió LaLiga por la Liga MX, firmando con los Rayados de Monterrey a cambio de 15 millones, con un contrato vigente hasta 2026. Según los últimos datos de Transfermarkt, su valor de mercado ronda los 7 millones de euros.

Viento a favor para el retorno

Esta temporada, en el fútbol mexicano, Canales ha participado en 24 partidos (17 en Liga MX Apertura, 6 en la Liguilla y 1 en la Leagues Cup), acumulando 10 goles y 5 asistencias. Aun así, el mediapunta santanderino no olvida sus raíces. En una entrevista reciente con la revista Libero, confesó que el Racing de Santander, junto al Betis, “son los equipos de mi vida” y que estaría abierto a regresar siempre que pueda “aportar” al proyecto.

La afición racinguista, siempre atenta al devenir de su canterano más ilustre, sueña con un reencuentro que devuelva a Canales a casa para liderar el centro del campo del club que lo vio nacer futbolísticamente. Y la ilusión no se detiene ahí: el equipo atraviesa un momento dulce, con José Alberto López impulsando un juego intenso y competitivo que los mantiene en la pelea por el ascenso. Quedarse cerca del objetivo o lograrlo podría ser un reclamo irresistible para que el futbolista, ahora en México, considere seriamente este hipotético regreso.

El espejo de Pedro Munitis y la Premier League truncada

Canales no se cansa de recalcar la importancia que tuvo Pedro Munitis en su formación. El exfutbolista, también cántabro, brilló en el Racing, Real Madrid y Deportivo de la Coruña, y ejerció de mentor para un jovencísimo Canales cuando coincidieron en El Sardinero. “Para mí, Pedro es un referente”, comentó, poniendo en valor su dedicación en cada entrenamiento y su pasión por el fútbol. Ese modelo de profesionalidad es el que Canales quiere emular en cada paso de su carrera.

El jugador también reveló que, en sus inicios, hubo varios acercamientos desde la Premier League, una liga que le fascinaba, pero que finalmente no cuajaron. El cántabro asegura no arrepentirse de cómo se han dado las cosas: “Me la tomo como un aprendizaje y estoy orgulloso de los sitios en los que he estado”. Incluso las lesiones, que en algún momento frenaron su explosión definitiva, no han mermado su determinación de competir al máximo nivel.