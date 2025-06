El primer derbi, als despatxos: València i Llevant es barallen per un jugador

La recta final de la temporada ha transformat el ritme habitual a les oficines d'alguns clubs. És l'escenari en què es troben València i Llevant, dos equips que, després de concloure els seus respectius objectius, ja han posat la maquinària en marxa de cara al nou curs. L'ascens del Llevant i el desig de reconstrucció del València marquen l'inici d'una batalla silenciosa, però decisiva.

L'interès comú: reforçar la banda dreta

Tots dos equips coincideixen en alguna cosa més que la ciutat. Tant València com Llevant necessiten un reforç específic a la banda dreta. D'una banda, a Mestalla la situació de Thierry Correia, que continua recuperant-se, obliga a mirar al mercat a la recerca d'un jugador que pugui assegurar estabilitat en aquesta zona del camp. Cal recordar, a més, que Dimitri Foulquier acaba contracte i que Max Aarons estava cedit. D'altra banda, el Llevant es troba en la mateixa tessitura després de la sortida d'Andrés García rumb a la Premier League. Les dues secretaries tècniques han fixat la seva atenció en un perfil molt concret: polivalent, amb recorregut i experiència recent en el futbol professional.

Víctor García, la peça cobejada

El nom que ha provocat aquest primer derbi als despatxos és Víctor García, futbolista de l'Eldense, segons han asseverat des del AS. El jugador ha signat una temporada de gran regularitat, participant en pràcticament tots els partits del seu equip. La campanya de l'Eldense, però, no ha tingut el desenllaç esperat, i el seu descens a Primera RFEF ha deixat els seus futbolistes amb llibertat per escoltar ofertes. És aquí on apareix l'oportunitat per als clubs de València.

Víctor García s'ha fet notar gràcies a la seva capacitat per ocupar tant el lateral com posicions més avançades a la banda. Quatre gols i quatre assistències arrodoneixen la seva carta de presentació, demostrant que és un futbolista que pot aportar en ambdós costats del camp i que compta amb una versatilitat molt apreciada en el futbol actual.

La situació és clara: tant a Mestalla com al Ciutat de València hi ha una vacant a la banda dreta. El València veu en Víctor García l'opció perfecta per cobrir una posició “coixa”, a l'espera de la recuperació del seu jugador titular i la recerca d'alternatives fiables. Per la seva banda, el Llevant considera prioritària l'arribada d'un futbolista amb experiència després de la sortida del seu lateral, veient en García l'oportunitat de sumar qualitat i regularitat a una plantilla que aspira a assentar-se a la categoria.

El fet que l'Eldense ja no tingui res en joc facilita que els seus jugadors es converteixin en objectiu de mercat. En aquest context, l'expectació al voltant de Víctor García no ha fet més que augmentar, alimentant el pols entre els dos grans de la ciutat.

El derbi comença lluny de la gespa

Mentre els aficionats esperen la tornada del futbol i l'emoció dels derbis valencians al terreny de joc després de tres anys d'absència, València i Llevant han iniciat la pugna per Víctor García en un terreny menys visible, però igual d'important: el de les negociacions i les estratègies de mercat. Un moviment que pot marcar el to de la rivalitat per al proper curs i que demostra que, de vegades, els partits més importants es juguen molt abans que roti la pilota.

L'expectació per saber el desenllaç d'aquesta batalla està servida, i tots dos clubs confien que el reforç escollit sigui el primer pas d'una temporada molt més ambiciosa.