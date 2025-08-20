Gir de 180º amb Frenkie de Jong: Deco, a punt de tornar-ho a fer

El FC Barcelona viu dies decisius als despatxos i a la gespa. El focus és a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on l'equip exerceix de local mentre avança l'Espai Barça. Però la gran notícia del dia no va arribar des del verd. Va arribar directament des de la Ciutat Esportiva Joan Gamper amb un protagonista indiscutible.
Frenkie de Jong, una de les peces més valuoses del club, va tornar al centre del debat. El seu futur havia estat motiu de rumors les darreres setmanes. Diversos gegants europeus apareixien esmentats com a interessats. Tanmateix, la prioritat del Barcelona sempre ha estat clara: blindar el migcampista neerlandès.
El club tanca files davant de rumors i veus externes
La polèmica mediàtica també va jugar un paper important en aquest escenari recent. Manolo Lama i Álvaro Benito van debatre en diverses ocasions sobre la seva situació. La pressió mediàtica va augmentar i molts creien que el futbolista podia marxar. Fins i tot es va arribar a vincular Frenkie amb la Premier League anglesa.
Mentrestant, des de la UEFA es vigilava amb lupa la situació financera. El Camp Nou continua en obres i Montjuïc es va convertir en casa provisional. Tebas havia llançat advertiments sobre el control econòmic i els marges salarials. El club necessitava una solució estable i la renovació era un pas clau.
Reunió en marxa a la Ciutat Esportiva
Aquest dimecres es va confirmar la notícia que va sacsejar l'entorn blaugrana. Sebastien Ledure, nou agent del futbolista, es va reunir amb Deco personalment. El director esportiu volia avançar definitivament en les negociacions ajornades des de fa mesos. Mundo Deportivo i El Chiringuito van coincidir a assenyalar que hi havia fum blanc.
Va ser en aquell moment quan es va revelar la veritable bomba informativa. El Barcelona ja té aparaulada la renovació de Frenkie de Jong fins al 2028. L'acord amplia dos anys el seu contracte actual i garanteix continuïtat. Una decisió que canvia el panorama i allunya qualsevol possibilitat de sortida immediata.
La importància d'assegurar Frenkie de Jong
Per al Barça, la continuïtat de Frenkie és estratègica i vital. El neerlandès és titular indiscutible des que va arribar al club català. Amb Flick ara a la banqueta, el paper del migcampista és especialment important. Es tracta d'un futbolista que pot sostenir el projecte diversos anys.
Les relacions entre jugador i directiva van millorar notablement els darrers mesos. El mateix Frenkie ho va reconèixer durant la recent gira asiàtica amb l'equip. Va explicar que se sentia còmode a la ciutat, al vestidor i en el sistema. Aquesta predisposició va accelerar l'acord final que ja és pràcticament oficial.
Un moviment clau davant la pressió internacional
Amb aquesta renovació, el Barça envia un missatge clar al mercat. No hi haurà traspàs ni negociació amb equips interessats en el migcampista. Ni Bayern ni els gegants de la Premier tindran opció. Frenkie continuarà sent blaugrana al nou Camp Nou quan reobri.
A més, el club compleix amb el seu objectiu de protegir la seva columna vertebral. Primer va ser Jules Koundé, ara Frenkie de Jong, i després en vindran més. Eric García és un altre dels noms que esperen resoldre aviat. A Barcelona volen blindar la nova generació que liderarà el futur.