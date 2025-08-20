Bombazo: El fichaje 'top' que tiene cerrado el Girona para su defensa

La dirección deportiva del Girona ha encontrado la oportunidad perfecta en Inglaterra. Tras varias conversaciones con intermediarios, las posturas se han acercado mucho en los últimos días. El futbolista implicado mantiene contrato hasta 2026, pero busca un cambio inmediato. El acuerdo con su actual club inglés depende de los últimos flecos.

El entrenador del Girona tomó la iniciativa en las últimas semanas. Míchel contactó personalmente con el jugador para explicarle el proyecto deportivo. Le aseguró minutos, confianza y la posibilidad de jugar cerca de casa. Más aún tras la salida de Miguel. Ese gesto fue determinante para que el futbolista apostara por Montilivi.

Álex Moreno, la pieza elegida para reforzar la banda izquierda

El nombre ya no se oculta: se trata de Álex Moreno. El lateral de Vilafranca del Penedès está muy cerca de regresar a España. Tras dos temporadas y media en la Premier League, quiere volver a sentirse protagonista. La adaptación fue positiva, pero nunca encontró la continuidad soñada en Inglaterra.

| XCatalunya, Girona FC

Su experiencia en el Real Betis dejó huella en la afición verdiblanca. Allí se convirtió en uno de los mejores laterales de LaLiga. Sus constantes subidas por la banda le hicieron imprescindible en el esquema. Ahora, con 32 años, busca recuperar ese nivel competitivo en un proyecto ambicioso.

Girona y Aston Villa discuten el formato final del traspaso

El gran punto de debate está en el formato de la operación. Álex Moreno mantiene contrato con el Aston Villa hasta junio de 2026. Se negocia su llegada como cedido con opción de continuidad futura. Otra alternativa es la rescisión previa y un fichaje como agente libre.

| XCatalunya, Girona FC, Michel Sánchez

El Girona desea asegurar su continuidad más allá de esta campaña. El club quiere ofrecer al jugador estabilidad deportiva durante dos temporadas completas. La sintonía entre las partes es buena, pero faltan detalles importantes. El anuncio oficial podría llegar en cualquier momento si no surgen imprevistos inesperados.

El regreso a España ilusiona a afición y vestuario de Montilivi

La posibilidad de contar con un lateral de la talla de Moreno entusiasma. Los aficionados recuerdan perfectamente sus mejores momentos con la camiseta bética. Su capacidad de recorrido y su entrega defensiva encajan con la filosofía de Míchel. El Girona quiere crecer y necesita futbolistas contrastados para consolidarse en Europa.

El vestuario también vería con buenos ojos la llegada del catalán. Su experiencia en competiciones internacionales puede ser un recurso clave para el equipo. Moreno aportaría liderazgo y carácter en una plantilla con mezcla de juventud. La operación es considerada estratégica en la planificación rojiblanca de esta temporada.

Todo apunta a un regreso inminente a LaLiga EA Sports

En caso de cerrarse el acuerdo, Moreno jugará muy cerca de casa. Montilivi será testigo de su esperado regreso tras la aventura inglesa. Salvo sorpresa mayúscula, el anuncio oficial llegará en los próximos días. El Girona confía en presentar a Álex Moreno antes de la próxima jornada liguera.

El mercado de fichajes sigue deparando sorpresas, pero esta parece definitiva. El lateral de Vilafranca volverá a LaLiga para aportar veteranía y calidad. En Montilivi ya sueñan con sus carreras por la banda izquierda. La afición aguarda con expectación el regreso de un futbolista que nunca perdió sus raíces.