Gran notícia, fi al serial: El Rayo Vallecano guanya la partida a l'Alabès, fitxatge top

El Rayo Vallecano treballa en la confecció de la seva plantilla per a una temporada que es presenta exigent. L'equip d'Iñigo Pérez afronta LaLiga EA Sports, la Copa del Rei i la UEFA Conference League. La direcció esportiva vol tancar com més aviat millor els reforços que falten.
Un dels objectius prioritaris és a l'atac. La manca d'un ‘9’ ha estat un problema recurrent en les últimes temporades. Tot i el bon paper de Jorge de Frutos, el club madrileny vol reforçar la davantera. Ho vol fer amb un futbolista contrastat al futbol espanyol.
El nom al centre del debat
Enmig del culebrot, un nom ha acabat acaparant tots els focus: Juan Cruz. L'atacant de 25 anys, format al Málaga i amb passat al Real Betis, és l'escollit per Iñigo Pérez per reforçar la seva línia ofensiva. El seu perfil encaixa amb el que busca el tècnic: velocitat, desequilibri i capacitat per adaptar-se a diferents posicions.
El periodista Matteo Moretto va confirmar que el Rayo i l'Alavés estan en converses avançades amb el Leganés. Segons les seves informacions, els dos clubs intenten tancar un acord verbal com més aviat millor. Són conscients que la finestra de fitxatges es tanca en menys de dues setmanes.
Competència directa al mercat
L'interès de l'Alavés ha complicat l'operació, ja que els vitorians també busquen un reforç ofensiu. Tanmateix, al Rayo confien que la presència en competicions europees sigui un factor decisiu. Disputar la Conference League pot resultar un atractiu afegit per a un jugador que no vol passar un altre any a Segona.
L'arribada de Juan Cruz al Rayo tindria conseqüències més enllà de Vallecas. El Real Betis segueix de prop l'operació, ja que conserva un 40% dels drets econòmics del futbolista. Qualsevol venda suposaria un ingrés extra per a les arques verd-i-blanques, que alhora busquen reforçar-se en aquest mateix mercat.
La cinquena peça del trencaclosques
Si finalment es concreta, Cruz seria la cinquena incorporació del Rayo aquest estiu. Ja han arribat Augusto Batalla des de River Plate, Fran Pérez procedent del València, Luiz Felip després del seu pas pel Betis i les cessions de Gumbau i Vertrouwd. Amb ells, el club madrileny ha reforçat diverses línies, però la davantera continua sent la prioritat.
Iñigo Pérez sap que necessita profunditat en atac per afrontar una temporada llarga, amb viatges europeus i partits exigents a la lliga. La intenció és tancar l'operació en els pròxims dies, evitant que el culebrot s'allargui fins a l'últim minut del mercat.
Expectació fins al final
El desenllaç es coneixerà aviat. Juan Cruz ha mostrat la seva predisposició a tornar a Primera Divisió i el Rayo li ofereix un aparador. L'Alavés no es rendeix, però a Vallecas creuen tenir avantatge. El que està clar és que el futur del davanter es resoldrà abans del 31 d'agost