Bombazo, fin al culebrón: El Rayo Vallecano le gana la partida al Alavés, fichaje top

El Rayo Vallecano trabaja a contrarreloj en la confección de su plantilla para una temporada que se presenta exigente. El equipo de Iñigo Pérez afronta LaLiga EA Sports, la Copa del Rey y la UEFA Conference League. La dirección deportiva quiere cerrar cuanto antes los refuerzos que faltan.

Uno de los objetivos prioritarios está en el ataque. La falta de un ‘9’ ha sido un problema recurrente en las últimas campañas. A pesar del buen papel de Jorge de Frutos, el club madrileño quiere reforzar la delantera. Lo quiere hacer con un futbolista contrastado en el fútbol español.

El nombre en el centro del debate

A mitad del culebrón, un nombre ha terminado por acaparar todos los focos: Juan Cruz. El atacante de 25 años, formado en el Málaga y con pasado en el Real Betis, es el elegido por Iñigo Pérez para reforzar su línea ofensiva. Su perfil encaja con lo que busca el técnico: velocidad, desborde y capacidad para adaptarse a distintas posiciones.

El periodista Matteo Moretto confirmó que el Rayo y el Alavés están en conversaciones avanzadas con el Leganés. Según sus informaciones, los dos clubes intentan cerrar un acuerdo verbal lo antes posible. Son conscientes de que la ventana de fichajes se cierra en menos de dos semanas.

Competencia directa en el mercado

El interés del Alavés ha complicado la operación, ya que los vitorianos también buscan un refuerzo ofensivo. Sin embargo, en el Rayo confían en que la presencia en competiciones europeas sea un factor decisivo. Disputar la Conference League puede resultar un atractivo añadido para un jugador que no quiere pasar otro año en Segunda.

La llegada de Juan Cruz al Rayo tendría consecuencias más allá de Vallecas. El Real Betis sigue de cerca la operación, ya que conserva un 40% de los derechos económicos del futbolista. Cualquier venta supondría un ingreso extra para las arcas verdiblancas, que a su vez buscan reforzarse en este mismo mercado.

La quinta pieza del puzzle

Si finalmente se concreta, Cruz sería la quinta incorporación del Rayo este verano. Ya llegaron Augusto Batalla desde River Plate, Fran Pérez procedente del Valencia, Luiz Felipe tras su paso por el Betis y las cesiones de Gumbau y Vertrouwd. Con ellos, el club madrileño ha reforzado varias líneas, pero la delantera sigue siendo la prioridad.

Iñigo Pérez sabe que necesita profundidad en ataque para afrontar una temporada larga, con viajes europeos y partidos exigentes en liga. La intención es cerrar la operación en los próximos días, evitando que el culebrón se prolongue hasta el último minuto del mercado.

Expectación hasta el final

El desenlace se conocerá en breve. Juan Cruz ha mostrado su predisposición a regresar a Primera División y el Rayo le ofrece un escaparate. El Alavés no se rinde, pero en Vallecas creen tener ventaja. Lo que está claro es que el futuro del delantero se resolverá antes del 31 de agosto