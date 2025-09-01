Bombazo del Sevilla en el último día de mercado: Fichaje de un atacante top veterano

El Ramón Sánchez-Pizjuán vive un día de máxima tensión con el mercado a punto de cerrarse. El Sevilla, que ha firmado un inicio dubitativo en LaLiga con solo una victoria en tres jornadas, necesita refuerzos urgentes para revertir la situación. Antonio Cordón ha trabajado intensamente durante las últimas horas para asegurar fichajes estratégicos que devuelvan la ilusión a la afición y permitan a Matías Almeyda disponer de un equipo más competitivo.

Según avanzó el diario AS, Alexis Sánchez se ha convertido en el gran objetivo del Sevilla para este final de mercado. A sus 36 años, el chileno quiere salir del Udinese tras una temporada en la que apenas disputó 434 minutos repartidos en 13 partidos oficiales. Su relación con Kosta Runjaic, técnico del conjunto italiano, se deterioró hasta el punto de dejarle fuera de los planes deportivos. El Sevilla ha aprovechado esta coyuntura para mover ficha y, según la información publicada, ya habría un principio de acuerdo para que se incorpore a la plantilla hispalense.

El fichaje no depende de la salida de Lukebakio ni de Rubén Vargas, puesto que los números encajan dentro de los márgenes del límite salarial. Antonio Cordón ha conseguido liberar espacio con otras operaciones y la llegada de Alexis sería una apuesta directa por el talento veterano. El chileno llegaría para aportar experiencia, carácter y alternativas ofensivas a una plantilla que necesita respuestas inmediatas.

| UEFA

Una carrera plagada de clubes de élite

El currículum de Alexis Sánchez impresiona. Tras sus primeros pasos en Udinese, el Barcelona lo fichó en 2011. En el Camp Nou permaneció tres temporadas en las que disputó 141 partidos, anotó 47 goles y se consagró como un atacante versátil capaz de jugar en cualquier posición de ataque. Su siguiente destino fue el Arsenal, donde se convirtió en una estrella de la Premier League con cifras de crack mundial.

Posteriormente pasó por el Manchester United y, más tarde, por el Inter de Milán, donde ganó un Scudetto y dejó actuaciones destacadas en Champions League. También tuvo una etapa en el Olympique de Marsella antes de regresar a Udinese. En total, acumula más de 800 encuentros oficiales y es el máximo referente histórico de la selección chilena con 168 internacionalidades y 51 goles.

Un Sevilla necesitado de referentes ofensivos

El Sevilla de Almeyda ha mostrado carencias en el arranque liguero. El equipo suma dos derrotas y un empate en tres partidos, evidenciando problemas en la definición y en la creación de ocasiones claras. Isaac Romero ha asumido el importante rol de goleador, pero la lesión de Akor Adams y la irregularidad de otros atacantes han obligado a la dirección deportiva a buscar soluciones.

Alexis Sánchez encajaría como complemento ofensivo. Puede jugar de extremo, mediapunta o incluso como falso nueve. Su experiencia en escenarios de máxima exigencia es un valor añadido para una plantilla que necesita líderes dentro y fuera del campo. La apuesta tiene riesgos, especialmente por su avanzada edad y su historial de lesiones, pero también ofrece la oportunidad de sumar un perfil que podría marcar diferencias en partidos clave.

Últimas horas de un mercado frenético en Nervión

El Sevilla afronta la recta final del mercado con varias operaciones abiertas. Además de Alexis, se siguen estudiando salidas como la de Juanlu Sánchez o la de Lukebakio, mientras se gestionan inscripciones pendientes de otros refuerzos. La llegada del chileno sería un golpe de efecto mediático y deportivo. Un fichaje que devolvería ilusión a una afición que espera mucho más de un club acostumbrado a competir en Europa.

Quedan solo unas horas para que el mercado cierre a las 23:59 de este lunes y el Sevilla quiere que Alexis Sánchez sea el bombazo de última hora. La operación avanza y todo apunta a que Nervión volverá a acoger a una estrella mundial dispuesta a demostrar que todavía tiene fútbol para brillar en LaLiga. Y podrían haber otras llegadas.