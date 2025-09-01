Gent del Reial Madrid deixa sense paraules Álvarez de Mon per criticar Joan Garcia

L'empat entre Rayo Vallecano i Barça (1-1) ha deixat diversos focus d'anàlisi, tot i que un ha destacat amb claredat. Al minut 12, Ratiu va aparèixer lliure a l'àrea i va rematar gairebé a plaer, però Joan García va reaccionar amb una aturada antològica. Aquesta intervenció ha sostingut el Barça en els pitjors minuts. I això només ha estat l'inici d'una actuació memorable. Aquesta acció en concret ha desfermat un intens debat entre periodistes i aficionats a les xarxes socials.
Ramón Álvarez de Mon qüestiona la jugada i provoca debat
El periodista Ramón Álvarez de Mon va llançar una pregunta directa: és mèrit del porter o error de Ratiu. El seu comentari va obrir ràpidament la discussió i va generar respostes dividides. Part de l'afició del Real Madrid va considerar que el xut havia estat massa centrat, cosa que va facilitar l'aturada. Tanmateix, altres van destacar la rapidesa del porter blaugrana per cobrir porteria i evitar l'1-0 en un moment crític.
Fins i tot alguns aficionats van reconèixer el mèrit absolut de Joan García, qualificant l'estirada com “una intervenció brutal”, insistint que Ratiu va executar bé. Al cap i a la fi, el seu xut anava entre els tres pals; tot i que també és cert que més centrat del que l'acció segurament demanava.
Altres han defensat una visió intermèdia, assenyalant que hi va haver tant mèrit del porter com confiança excessiva del lateral en creure que empenyer la pilota seria suficient per marcar. També hi va haver qui va restar importància a l'acció assegurant que el xut va ser massa previsible i va anar directe al cos del porter del Barça.
Joan García, protagonista indiscutible en un Barça superat
Més enllà del debat puntual, Joan García va completar un partit monumental a Vallecas. Va ser escollit MVP després de fer sis aturades, tres d'elles amb valor de gol, que van evitar la derrota del Barça. El Rayo Vallecano va dominar a la segona meitat i va acumular millors estadístiques ofensives, però es va topar una vegada i una altra amb un porter en clar estat de gràcia. Ha estat la seva primera gran actuació defensant la porteria culer.
La diferència d'intensitat entre els equips va ser evident, tot i que el porter català va mantenir els blaugranes amb vida fins al final.
La controvèrsia sobre la seva primera aturada reflecteix com és de difícil valorar actuacions d'aquest nivell. Mentre alguns s'entesten a assenyalar errades alienes, la veritat és que Joan García va sostenir el Barça en un escenari hostil. Amb les seves intervencions va evitar que el Rayo s'endugués un triomf merescut i, malgrat les crítiques, va ser el gran protagonista de la tercera jornada de LaLiga.