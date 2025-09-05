Gran notícia a l'AD Ceuta: Nou fitxatge 'top', gairebé 100 partits a Primera

El retorn del Ceuta a Segona Divisió no ha començat com esperava l’afició, amb tres derrotes consecutives. Les ensopegades davant Valladolid, Sporting i Racing van reflectir les dificultats d’un acabat d’ascendir davant rivals de gran entitat. La manca de gol va preocupar el cos tècnic, ja que l’únic gol de l’equip va arribar de penal. Per això, la directiva va entendre que la plantilla necessitava un reforç de jerarquia per encarar el desafiament competitiu que suposa aquesta temporada.
El club ha sorprès tancant el fitxatge de Salvi Sánchez, un extrem dret amb àmplia experiència en el futbol professional. El sanluqueny, de 34 anys, va disputar gairebé cent partits a Primera, principalment amb el Cádiz. Amb el conjunt andalús va acumular 147 partits a Segona abans d’aconseguir l’ascens a la màxima categoria. A l’elit va participar en 54 partits i va marcar quatre gols, convertint-se en un futbolista molt valorat per la seva regularitat. Posteriorment, va jugar al Rayo Vallecano i a l’Espanyol, on va ser protagonista en l’ascens perico el 2023-24.
Per a l’entrenador José Juan Romero, Salvi és un fitxatge estratègic perquè combina velocitat, desequilibri i experiència en vestidors de pressió. El Ceuta necessitava un futbolista capaç de marcar diferències per banda i oferir variants en l’atac. Aquest nou reforç aportarà arribada, capacitat d’assistència i una mentalitat competitiva que ajudarà a elevar el nivell col·lectiu. En un inici de temporada complicat, la seva presència representa un salt de qualitat i un alleujament per a un vestidor curt de solucions ofensives.
Una plantilla reforçada amb veterans contrastats i joves prometedors
El fitxatge de Salvi se suma a altres onze incorporacions que transformen la plantilla ceutí en una de les més renovades. Han arribat jugadors amb àmplia experiència com José Matos des del Cádiz, Diego González des de l’Huesca o Manu Sánchez després de passar pel Levante. També s’hi ha afegit Manu Vallejo, que va deixar empremta al Racing de Ferrol, i Juanto Ortuño, procedent de l’Eldense. Tots ells ofereixen ofici i coneixement d’una categoria tan exigent com la Segona Divisió.
El club també ha apostat per joves valors com Aboubacar Bassinga, cedit per Las Palmas, i Marcos Fernández, procedent de l’Espanyol. A aquests s’hi sumen Konrad de la Fuente, arribat des del Lausanne-Sport, i Samuel Obeng, amb passat a l’Oviedo i l’Huesca. Aquesta barreja entre veterans consolidats i joves prometedors permet a Romero construir un bloc versàtil i amb alternatives a cada línia. La plantilla arriba ara a les 25 fitxes i queda configurada per afrontar una campanya de màxima exigència.
El Ceuta sap que la permanència serà un objectiu complex, però vol mirar més enllà i competir amb ambició. L’arribada de Salvi llança un missatge clar a l’afició: el club aposta per mantenir-se fort a la categoria. Després d’un inici negatiu, aquest fitxatge pot convertir-se en un punt d’inflexió per canviar la dinàmica. L’equip caballa necessitarà temps per acoblar tantes peces noves, però ha demostrat que està disposat a somiar en gran.