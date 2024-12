Gir de 180 graus al Barça amb el fitxatge de Gyokeres: Decisió presa

Des del club tenen molt clar el que volen fer el proper mercat i quins són els objectius. Un 9 és una de les prioritats i el Barça vol fitxar Viktor Gyokeres , una de les sensacions del futbol europeu. El jugador suec registra 24 gols en 19 partits aquesta temporada i ha cridat l'atenció dels grans clubs, i per això el Barça vol anticipar-se a la resta abans que la cotització pugi. La idea és fitxar-lo per cedir-lo una temporada al seu club actual, l'Sporting CP .

La resposta a això és que al Barça tenen clar que Lewandowski seguirà la temporada que ve, no només pel seu bon estat de forma sinó perquè al seu contracte té una clàusula que si juga el 55% dels partits en el seu darrer any renova automàticament durant una temporada més i tot fa indicar que serà així. El polonès és molt còmode a Barcelona i té intenció de seguir més temps.

La fórmula del Barça al descobert

El Barça té clar que Lewandowski seguirà i no el pressionaran perquè en surti ja que ho consideren un gran professional que sempre està disposat a ajudar el club i el seu inici de temporada tan bo ha cridat l'atenció dins de la directiva culer. Tot i això, són conscients de la seva edat per això des de la direcció esportiva no volen deixar passar l'oportunitat de fitxar un davanter top com Viktor Gyokeres.

Per això la idea del club és fitxar-lo per cedir-lo un any al seu club actual, i quan Lewandowski acabi contracte el 2026, el suec pugui jugar al Barça, una informació que avançava David Bernabeu al Diario Sport.

Gyokeres té una clàusula de 100 milions d'euros, però al Barça creuen que poden tancar l'operació en 70 milions.

Gyokeres, la revelació golejadora del futbol europeu

Als seus 26 i després de passar pel futbol alemany i anglès, porta 1 temporada i mitja a Portugal on porta 51 gols en 66 partits, unes xifres escandaloses. L'Sporting el fitxava el 2023 després de destacar al Coventry, la segona divisió anglesa on va marcar 21 gols i va donar 12 assistències en 41 partits. Es pot comprovar que és un davanter golejador, un nou clàssic d'àrea que ha explotat més tard que altres davanters com Erling Halaand o Robert Lewandowski al seu moment.

A Suècia també té unes xifres increïbles on porta 9 gols en 5 partits disputats a l'actual Nations League, col·locant-se com el màxim golejador de la competició.

El Barça té intenció de fitxar-lo, però sap que la competència serà dura i molts clubs anglesos ja s'han informat pel davanter. Sense voler entrar en una licitació, el club blaugrana té una clara intenció de fitxar un davanter que consideren una gran oportunitat de mercat.