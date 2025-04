El Girona aconsegueix una cessió inesperada: Crack per a Míchel en la 2025/26

El Girona continua apostant per consolidar-se com un dels projectes més atractius del futbol europeu. Després de la seva històrica temporada 2023/2024, on va arribar a disputar per primera vegada competicions europees, el club català es prepara per reforçar la seva plantilla de cara al curs 2025/2026. I ho farà amb una incorporació d'alt nivell que pocs esperaven.

Segons s'ha reportat des de diversos mitjans, Claudio Echeverri, una de les majors promeses del futbol argentí, vestirà la samarreta blanc-i-vermella en qualitat de cedit pel Manchester City. Serà, en cas de confirmar-se, l'enèsim préstec que concedeix l'elenc de l'Etihad. I el Girona, per descomptat, encantat.

| Manchester City

Una joia argentina amb destí europeu

Nascut a Resistencia (Chaco), al gener de 2006, Claudio Echeverri ha estat assenyalat des de molt jove com l'hereu natural dels grans talents de l'albiceleste. El seu sobrenom, “el Diablito”, no és casualitat: amb la seva esquerra exquisida, el seu canvi de ritme endimoniat i la seva visió de joc, ha meravellat tant en les categories inferiors de River Plate com en la selecció argentina sub-17.

La seva actuació més mediàtica va tenir lloc al Sud-americà Sub-17 de 2023, on va ser el màxim golejador del torneig i va liderar la seva selecció fins al subcampionat. Allà va despertar l'interès de grans clubs europeus, entre ells el Real Madrid i el Chelsea. No obstant això, va ser el Manchester City qui va aconseguir tancar el seu fitxatge a principis de 2024 per 18,5 milions d'euros, amb la condició que el jugador romangués a River fins a final d'aquell any.

El City tria Girona: una decisió estratègica

Encara que la idea inicial era incorporar-lo al primer equip citizen el 2025, el cos tècnic de Guardiola considera que Echeverri necessita minuts en una lliga de primer nivell abans de fer el salt definitiu. Per això, i en coordinació amb el City Football Group, s'ha optat per cedir-lo al Girona, un club que ja ha servit com a plataforma de creixement per a altres talents del grup.

Segons va revelar la periodista argentina Verónica Brunatti, el club anglès va rebre múltiples propostes pel jove mitjapunta, entre elles una de la Lazio. De fet, diversos mitjans italians van arribar a publicar fotos del jugador sopant en un restaurant de Roma, cosa que va alimentar els rumors. No obstant això, finalment el City ha optat per Montilivi com a destí ideal. La presència de Míchel, un entrenador conegut per potenciar joves jugadors i per un estil de joc ofensiu i tècnic, ha estat determinant en la decisió.

Què pot aportar Echeverri al Girona?

El Girona ha viscut una temporada 2024/2025 d'alts i baixos. Les baixes sensibles de jugadors clau com Aleix García o Artem Dovbyk, sumades a l'exigència de la Champions League i una plantilla curta, han provocat una certa irregularitat en els resultats. Per això, l'arribada d'un perfil com el d'Echeverri pot suposar un impuls clau.

L'argentí destaca per la seva capacitat per generar ocasions, la seva conducció en espais reduïts i el seu talent per trencar línies. Pot jugar com a mitjapunta, segon davanter o fins i tot en un costat, cosa que el converteix en un comodí per a Míchel. A més, la seva joventut i ambició encaixen perfectament amb la filosofia del Girona: futbol vistós, dinàmic i sense complexos.