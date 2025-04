La competició entre Gerard Piqué i Lamine Yamal amb un clar guanyador

El FC Barcelona continua generant titulars més enllà dels terrenys de joc gràcies al carisma i la popularitat dels seus jugadors, tant actuals com retirats. Enmig de la preparació per als pròxims compromisos de lliga i europeus, les xarxes socials s'han convertit en un altre camp de joc per a les estrelles culers. L'última gran atracció digital la protagonitzen dos referents del barcelonisme, en un duel que no té pèrdua.

Gerard Piqué, llegenda blaugrana que ara lidera la Kings League, i Lamine Yamal, la jove promesa de 17 anys que està causant sensació al Camp Nou, han decidit mesurar forces en un popular repte viral anomenat "Qui sap més de futbol?". Aquest duel ha causat gran expectació entre els seus seguidors, àvids de comprovar si l'experiència o la frescor juvenil prevaldrien en aquest singular enfrontament.

| Canva, XCatalunya

El repte consisteix a nomenar ràpidament un jugador que hagi vestit la samarreta de dos clubs escollits a l'atzar (cadascun dels dos participants en diu un). Encara que en un principi es podria pensar que l'experiència de Gerard Piqué li donaria avantatge, les xarxes socials s'han sorprès amb el rendiment i l'ample coneixement futbolístic demostrat per Lamine Yamal.

L'estrella juvenil del Barça va deixar clara la seva superioritat en diverses rondes clau, incloent-hi un moment decisiu en què havia de citar un futbolista que hagués passat tant pel València CF com per l'Inter de Milà. Sense dubtar, Lamine va esmentar João Cancelo, company seu al Barça el passat curs. Aquesta rapidesa i precisió van contrastar notablement amb un dubitatiu Gerard Piqué, que, desconcertat, va arribar a qüestionar en to de broma la veracitat de l'encert del seu jove rival.

No obstant això, la polèmica no va trigar a arribar, ja que Gerard Piqué va cometre un, en principi, cridaner error en esmentar que Aritz Aduriz havia jugat al Valladolid i el Mallorca. Encara que inicialment se li va donar com a error, en realitat, Aduriz sí que va militar en ambdós clubs. El mateix davanter basc va reaccionar amb humor al vídeo amb un comentari irònic a les xarxes socials, mostrant un polze cap avall a la plataforma X.

Un nou fenomen mediàtic

Més enllà d'aquest divertit enfrontament digital, Lamine Yamal continua consolidant-se com una figura mediàtica en ascens. Amb només 17 anys, a més de brillar sobre la gespa sota les ordres de Hansi Flick, ha decidit fer un pas endavant en el món digital, involucrant-se en la Kings League amb la creació del seu propi equip: La Capital CF. Aquest nom no és casual, ja que fa referència als seus orígens al popular barri de Rocafonda a Mataró.

El projecte compta amb la participació del conegut creador argentí de contingut La Cobra, que s'encarregarà de retransmetre els partits del nou equip. Aquest moviment consolida encara més la figura de Lamine com a referent juvenil, acostant-lo encara més a una generació de seguidors cada vegada més connectada amb el futbol des de les xarxes socials.