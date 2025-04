El jugador del Racing de Santander que podria jugar amb Neymar la propera temporada

per Iker Silvosa

La temporada 2024/25 del Racing de Santander està sent una de les més il·lusionants dels últims anys. Situats en la tercera posició de LaLiga Hypermotion, igualats en punts amb el Levante (59 punts) i a tan sols un del líder, l'Elche dirigit per Eder Sarabia, el conjunt càntabre afronta unes setmanes decisives en la lluita per tornar a Primera Divisió. Dins d'aquesta campanya sobresortint, un nom propi destaca especialment a El Sardinero.

Íñigo Vicente, extrem ofensiu de 27 anys, està sent una peça clau en l'esquema de José Alberto López. Aquesta temporada ha disputat ja 31 partits en lliga, participant directament en 12 gols (3 gols i 9 assistències), la qual cosa suposa una contribució del 23% en tots els gols de l'equip. A més, Vicente presenta una impressionant taxa del 91% de titularitats i ha jugat el 89% dels minuts totals, reflectint el seu indiscutible pes específic en l'equip.

El passat cap de setmana, precisament davant el Real Zaragoza, va repartir una nova assistència que certifica el seu gran estat de forma. La seva capacitat per generar oportunitats de gol el converteix en un dels futbolistes més influents del campionat.

Tentat per Brasil: la possibilitat de jugar al costat de Neymar

Durant l'últim mercat d'hivern va saltar la sorpresa a Santander: el Santos brasiler va voler fitxar Íñigo Vicente oferint-li una temptadora proposta esportiva, que incloïa compartir vestidor amb Neymar, exjugador del Barcelona i una de les grans estrelles del futbol mundial. No obstant això, el jugador va decidir quedar-se al Racing, demostrant un fort compromís amb el club càntabre.

La resposta immediata del Racing a aquest interès internacional va ser blindar Íñigo Vicente amb una renovació fins al juny de 2030. Si bé abans de renovar, Vicente tenia una clàusula de rescissió de 6 milions d'euros (que pujaria a 12 en cas d'ascens a Primera Divisió), després de la renovació aquesta clàusula va ser incrementada substancialment, encara que la xifra exacta no ha transcendit públicament.

Evolució de mercat i valor ascendent

Amb el seu futur assegurat a mitjà termini a Santander, Íñigo Vicente té ara l'objectiu immediat de contribuir a l'ascens de l'equip. El pròxim matx davant el Levante es presenta com una autèntica final anticipada, i Vicente serà un dels futbolistes a seguir més de prop.

La temptació brasilera no desapareixerà fàcilment, sobretot tenint en compte que clubs internacionals continuen molt atents al seu rendiment. L'opció de jugar al costat d'estrelles com Neymar podria reactivar-se en qualsevol moment, especialment si Vicente manté el seu excel·lent rendiment.

Per ara, Íñigo Vicente seguirà sent una de les peces clau perquè el Racing de Santander aconsegueixi el tan anhelat ascens a Primera Divisió, demostrant per què grans clubs internacionals, inclòs l'històric Santos de Brasil, han trucat a la seva porta.