Girona, Betis i Oviedo volen un jugador de la Reial Societat

L'inici de la temporada ha deixat clar que Javi López no compta per a la Real Sociedad. El lateral s'ha quedat fora de la convocatòria en el debut de Lliga a Mestalla (1-1 davant el València) i, a més, ni tan sols ha rebut dorsal per a aquest curs. El club donostiarra l'ha col·locat a la llista de descartats i busca una sortida immediata.
El Betis, el millor posicionat en les negociacions
Segons ha informat el Diario de Sevilla, el Real Betis ha presentat una oferta de cinc milions d'euros per Javi López. La Real Sociedad, però, en demana set per tancar l'operació, una xifra que complica la negociació però no l'atura. El conjunt verd-i-blanc necessita reforçar el lateral esquerre després de la imminent sortida de Ricardo Rodríguez, i López és un dels noms que més agraden a Heliòpolis.
Les converses avancen i al Villamarín confien que l'operació es pugui tancar els pròxims dies. Per al Betis, el jugador de 23 anys encaixa en el perfil de futbolista jove, amb marge de creixement i revaloritzable en el futur.
Oviedo i Girona valoren la seva cessió com a alternativa
Mentre el Betis treballa en un traspàs, altres equips de LaLiga Hypermotion també han preguntat per la situació del futbolista. Segons la informació de Solo Fichajes, tant el Real Oviedo com el Girona FC contemplen una cessió com a fórmula per fer-se amb els seus serveis.
No obstant això, a la Real Sociedad prefereixen un traspàs que els permeti recuperar part de la inversió feta el 2023, quan van pagar més de sis milions a l'Alabès. Només si cap oferta de compra fructifica, s'obriria la porta a una cessió els últims dies de mercat.
El paper del jugador en la decisió final
Javi López tampoc amaga les seves preferències. Tal com ha transcendit, veuria amb bons ulls recalar al Betis o al Girona, dos destins que considera favorables per al seu desenvolupament esportiu. A més, part de la seva família manté un vincle proper amb el club verd-i-blanc, un detall que podria decantar la balança en cas d'empat. Així ho ha asseverat el Diario de Sevilla.
La temporada passada va disputar 38 partits oficials amb la Real Sociedad, alternant actuacions sòlides amb partits més discrets. Tot i la seva regularitat en minuts, mai va aconseguir adaptar-se del tot a l'estil de joc d'Imanol Alguacil.
Decisió pendent en un final de mercat mogut
La Real Sociedad vol resoldre el seu futur com més aviat millor. El fet que no compti amb dorsal confirma que la seva sortida és inevitable. El Betis és la via principal, amb una negociació que podria accelerar-se després de la sortida de Ricardo Rodríguez. Girona i Oviedo romanen a l'expectativa, sabent que podrien beneficiar-se d'una cessió si no s'arriba a un acord definitiu.
El futur de Javi López es decidirà els pròxims dies. Tot apunta que vestirà de verd-i-blanc, però en un mercat tan canviant res es pot donar per tancat fins a la signatura definitiva.