Girona, Betis y Oviedo quieren a un jugador de la Real Sociedad

El arranque de la temporada ha dejado claro que Javi López no cuenta para la Real Sociedad. El lateral se quedó fuera de la convocatoria en el debut liguero en Mestalla (1-1 frente al Valencia) y, además, ni siquiera ha recibido dorsal para este curso. El club donostiarra lo ha colocado en la lista de descartes y busca una salida inmediata.

El Betis, el mejor colocado en las negociaciones

Según informó el Diario de Sevilla, el Real Betis ha presentado una oferta de cinco millones de euros por Javi López. La Real Sociedad, sin embargo, pide siete millones para cerrar la operación, una cifra que complica la negociación pero no la detiene. El conjunto verdiblanco necesita reforzar el lateral zurdo tras la inminente salida de Ricardo Rodríguez, y López es uno de los nombres que más gustan en Heliópolis.

Las conversaciones avanzan y en el Villamarín confían en que la operación pueda cerrarse en los próximos días. Para el Betis, el jugador de 23 años encaja en el perfil de futbolista joven, con margen de crecimiento y revalorizable en el futuro.

| Real Sociedad

Oviedo y Girona valoran su cesión como alternativa

Mientras el Betis trabaja en un traspaso, otros equipos de LaLiga Hypermotion también han preguntado por la situación del futbolista. Según la información de Solo Fichajes, tanto el Real Oviedo como el Girona FC contemplan una cesión como fórmula para hacerse con sus servicios.

No obstante, en la Real Sociedad prefieren un traspaso que les permita recuperar parte de la inversión realizada en 2023, cuando pagaron más de seis millones al Alavés. Solo si ninguna oferta de compra fructifica, se abriría la puerta a una cesión en los últimos días de mercado.

El papel del jugador en la decisión final

Javi López tampoco oculta sus preferencias. Tal y como ha trascendido, vería con buenos ojos recalar en el Betis o en el Girona, dos destinos que considera favorables para su desarrollo deportivo. Además, parte de su familia mantiene un vínculo cercano con el club verdiblanco, un detalle que podría inclinar la balanza en caso de igualdad. Así lo ha aseverado el Diario de Sevilla.

La temporada pasada disputó 38 encuentros oficiales con la Real Sociedad, alternando actuaciones sólidas con partidos más discretos. Pese a su regularidad en minutos, nunca logró adaptarse del todo al estilo de juego de Imanol Alguacil.

Decisión pendiente en un final de mercado movido

La Real Sociedad quiere resolver su futuro cuanto antes. El hecho de que no cuente con dorsal confirma que su salida es inevitable. El Betis es la vía principal, con una negociación que podría acelerarse tras la salida de Ricardo Rodríguez. Girona y Oviedo permanecen a la expectativa, sabiendo que podrían beneficiarse de una cesión si no se alcanza un acuerdo definitivo.

El futuro de Javi López se decidirá en los próximos días. Todo apunta a que vestirá de verdiblanco, pero en un mercado tan cambiante nada puede darse por cerrado hasta la firma definitiva.