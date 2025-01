Giro de 180º con Ronald Araujo: El bombazo que sueltan los medios italianos

La incertidumbre sobre el futuro de Ronald Araujo se ha reavivado en las últimas horas. Mientras el central uruguayo, de 25 años, aseguraba hasta hace poco que su prioridad era continuar en el Barça, varios medios italianos —en particular, La Repubblica— han lanzado una noticia bomba: el club azulgrana y la Juventus habrían alcanzado un preacuerdo para una cesión con opción de compra obligatoria que llevaría al zaguero a la Serie A en cuestión de días. El rumor, que aparentemente habría sonado descabellado hace unas semanas, llega justo después de que Araujo no disputara ni un solo minuto en la semifinal de la Supercopa de España ante el Athletic Club. Eso no hace más que demostrar que la pareja de Iñigo Martínez y Pau Cubarsí parece difícilmente reemplazable en los esquemas de Hansi Flick.

Araujo, quien aterrizó en el Camp Nou en octubre de 2020 después de pasar por la cantera del Barça (procedente del Boston River en 2018 y, antes, del Rentistas de su país), se ha convertido en uno de los defensas más reputados del mercado. Su progresión le llevó a firmar un contrato con los azulgranas hasta junio de 2026, pero desde hace un año, club y jugador buscan ampliar y mejorar esas condiciones sin hallar un punto de entendimiento. Actualmente, su valor de mercado alcanza los 55 millones de euros, aunque en marzo de 2023 llegó a situarse en 70 millones, lo que da muestra de su creciente importancia para el equipo… y de la magnitud económica que podría suponer una eventual marcha.

Sus números con el Barça y la lesión reciente

A nivel deportivo, Araujo ha rendido a gran nivel cuando la salud le ha acompañado. Desde su llegada al primer equipo, ha disputado 151 partidos con el Barça, anotando 8 goles y repartiendo 6 asistencias, acumulando 26 amonestaciones y 1 expulsión. Esta temporada, el defensa uruguayo ha estado lastrado por problemas físicos que le han impedido participar hasta ahora. Sus registros oficiales muestran que apenas ha podido disputar 1 partido en la Copa del Rey (con 90 minutos), sin aparición alguna ni en LaLiga ni en la Champions en el presente curso. Ahora, recuperado de la lesión, su nombre retumba en la rumorología del mercado invernal.

| FCB

Lo que ha causado sorpresa es la supuesta fórmula de cesión con opción de compra obligatoria que La Repubblica detalla. En un principio, la dirección deportiva del Barça, dirigida por Deco y coordinada con el cuerpo técnico, pretendía obtener un traspaso por un precio considerable si debía desprenderse de un central. Sin embargo, el club se enfrenta a la necesidad urgente de aligerar plantilla para que el próximo verano no vuelvan a aparecer las amenazas financieras. Se creía que, en tal caso, quien tenía más papeletas para salir era otro defensor (Christensen o Eric García), pero según estas informaciones, la Juve habría apostado muy fuerte por el “2” azulgrana, seduciendo al Barça con una cifra elevada para el próximo verano.

Pese a ello, el entorno de Araujo niega cualquier acuerdo. Y no solo la Juventus ha llamado a la puerta del uruguayo: también el Manchester United y el Arsenal estarían atentos a su situación, consciente de la trascendencia que podría tener un zaguero de su corte. Con el central siendo uno de los jugadores más cotizados de su línea, la cesión sonaría extraña salvo que el precio de compra definitivo —a ejecutar en junio— fuera alto y dejara un margen de beneficio claro a las arcas blaugranas.