Avís a Raphinha, Joan Laporta dona el sí a Jorge Mendes, falta l'OK de Hansi Flick

per Vicenç Clos Balcells

El FC Barcelona va aconseguir davant el València un resultat impressionant. Els blaugranes van vèncer els blanc-i-negres per un contundent 7-1 i van assolir el gol 100 en la temporada. És un número que ja s'ha aconseguit en altres ocasions, però no és habitual aconseguir-lo en aquestes alçades de curs. La centena inclou els gols de Lliga, Copa, Champions i Supercopa (tots els gols oficials).

L'equip té excel·lents golejadors. Robert Lewandowski, Raphinha i Lamine Yamal estan en un excel·lent nivell de forma. Però és que jugadors com Fermín, Gavi, Pedri o Ferran Torres també tenen números golejadors increïbles. No obstant això, la junta directiva ja valora el mercat de cara a la pròxima temporada.

| XCatalunya, Canva

Rafael Leão és un dels jugadors més diferencials del futbol europeu. L'extrem portuguès del Milan ha estat considerat per molts com un potencial candidat a convertir-se en un dels millors futbolistes del món. Durant les últimes temporades, Leão ha liderat el conjunt rossonero, demostrant ser decisiu fins i tot en els partits més discrets, on amb una única aparició és capaç de decantar la balança a favor del seu equip. Segons el portal Transfermarkt, té un valor de mercat de 75 milions d'euros.

Actualment, el Milan es troba fora de les places europees, i tot i que pugui aconseguir classificar-se per a la Champions League, Leão no sembla disposat a continuar en un equip l'única ambició del qual sigui competir en aquesta competició. Diversos equips de gran envergadura han intentat fitxar-lo en les últimes temporades. Aquests estan disposats a fer una gran inversió per aconseguir-ho, però fins ara cap ha aconseguit treure'l de San Siro.

Quant a les seves estadístiques, l'extrem de 25 anys ha mantingut una regularitat impressionant, participant directament en 27 gols per temporada durant les tres últimes campanyes. Aquesta temporada, però, el seu rendiment sembla haver disminuït lleugerament, ja que fins al moment només ha participat en 14 gols.

Renovació fins al 2028

El Milan, que venia de ser campió de la Serie A (2022) i de ser semifinalista de la Champions League (2023), va renovar la seva estrella fins al 2028, quan tindrà 29 anys. Ara bé, això no vol dir que l'exjugador del Lille i de l'Sporting de Portugal esgoti la seva vinculació amb el club italià. És cert, però, que qui el vulgui haurà de gastar-se una gran quantitat de diners. El Milan no deixarà marxar la seva estrella per una quantitat de diners inferior als 100 milions d'euros.

De fet, no seria d'estranyar que la directiva del Milà, liderada per Zlatan Ibrahimović, es remeti a la clàusula de rescissió que s'estipula en el contracte: 175 milions d'euros. Una xifra que molt pocs clubs estan disposats i tenen la capacitat d'afrontar.

| F.C. Barcelona, Africa Images

Un dels arguments pels quals Leao pot sortir és Jorge Mendes, el seu representant. El també portuguès ha demostrat ser un agent capaç de moure grans jugadors i aconseguir signar renovacions importants. Després de guanyar la Supercopa d'Itàlia va deixar entreveure que estava molt feliç al Milà i que volia aconseguir més títols amb l'entitat. Falta el sí de l'entrenador del Barça. Per ara, la posició està coberta per Raphinha.