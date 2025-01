El gest de Gavi cap a un company en el Barça-València: Així ho valora Hansi Flick

El FC Barcelona va viure un duel especial davant el València, marcat per diversos detalls que estan donant molt del que parlar en l'actualitat esportiva d'avui. El resultat final (7-1) va ser exultant per als blaugranes, però la notícia que aquí ens reuneix va sorgir fora de la gespa. Des de la roda de premsa posterior, el tècnic alemany va deixar entreveure que alguna cosa diferent havia succeït entre els seus jugadors.

Aquest "alguna cosa" va ser l'actitud de Gavi, qui, en lloc d'entrar al camp al minut 78, va preferir cedir la seva oportunitat a un altre company. L'entrenador va revelar que volia donar minuts al sevillà en els últims 15 minuts del partit, però el jugador li va demanar que donés pas a Pablo Torre en el seu lloc. El càntabre està sent un dels jugadors menys utilitzats pel tècnic teutó i qualsevol minut és una oportunitat d'or per reivindicar-se.

| FCB

El gest va evidenciar la unió i la solidaritat que regnen al vestidor blaugrana, almenys segons el mateix Flick. El míster es va mostrar encantat de veure com els seus pupils mantenen un compromís mutu més enllà de la competitivitat individual. Així ho va explicar a la roda de premsa posterior a la disputa del partit: "La situació que em va impressionar més va ser quan vaig parlar amb Gavi, al qual volia posar en els últims 15 minuts, i ell va dir: 'No, posa a Pablo Torre'. I això és increïble, és genial. Pots veure com els jugadors estan connectats entre ells. És fantàstic i per a un entrenador és increïble. M'encanta Gavi per la seva actitud i parlar d'aquesta manera en aquell moment és fantàstic".

Ansu Fati i Christensen, sense minuts

La suplència de Gavi, per tant, no obeïa a raons tècniques ni físiques, sinó a la seva voluntat que el seu col·lega Pablo Torre gaudís de minuts crucials. A la segona part de l'encontre, Flick va decidir esgotar els seus canvis, situant Lewandowski, Pau Víctor, Gerard Martín, Héctor Fort i el mencionat Pablo Torre sobre el verd. Per a alguns, resultava estrany que el migcampista andalús no entrés al terreny de joc, però tot té la seva explicació.

| FCB

Ansu Fati i Christensen també es van quedar sense participar. El primer continua travessant un període intermitent a la plantilla, mentre que el danès ni tan sols ha debutat encara, malgrat haver rebut l'alta mèdica. Tot indica que Flick va voler equilibrar la càrrega de minuts i provar alternatives de cara a la proximitat de partits tant a LaLiga EA Sports com a la Champions League.

La roda de premsa del tècnic alemany, posterior al duel, va revelar un vestidor amb una química especial. Flick va insistir que la competència interna no impedeix que els jugadors pensin en el bé col·lectiu. L'anècdota protagonitzada per Gavi mostra fins a quin punt la solidaritat i el companyerisme poden ser factors determinants per mantenir l'ambient positiu.