Gir de 180 graus de García Pimienta al Sevilla

per Sergi Guillén

Mantenir l'harmonia en un club gran mai és una tasca senzilla. Els frecs entre entrenador i directiva solen sorgir quan els resultats no acompanyen o quan no es compleixen les promeses en matèria de fitxatges. En el cas del Sevilla, la situació comença a escalar a tota velocitat, posant en dubte la continuïtat de Xavi García Pimienta.

Malgrat portar temps mostrant un perfil discret, el tècnic català ha donat un cop sobre la taula després del tancament del mercat d'hivern. Per a ell, reforçar el lateral esquerre i la posició de migcampista era essencial per millorar el rendiment col·lectiu.

Tanmateix, la directiva, encapçalada per del Nido Carrasco i el director esportiu Víctor Orta, no va poder o no va voler complaure aquestes exigències. Generant un malestar que ja és palpable als passadissos del Sánchez-Pizjuán.

Context actual i tensions emergents

Segons informa el diari AS, les crítiques públiques de García Pimienta després de la falta d'incorporacions no han caigut bé a les altes esferes. Tant Del Nido Carrasco com Orta, inicialment confiats en el projecte liderat per l'exentrenador del filial blaugrana, es mostren ara més escèptics.

| YouTube

A més, Gaby Ruiz, col·laborador d'Orta, va defensar en declaracions recents que l'equip disposa de recursos suficients, subratllant la necessitat de gestionar-los de forma adequada.

L'entrenador, que va signar una renovació fins al 2027, sent que no s'estan complint les expectatives creades a l'inici de la temporada. Encara que el seu contracte li garantiria diversos anys més a la banqueta, existeix la possibilitat d'una rescissió sense penalització en el seu últim any.

La importància dels reforços

La petició d'un lateral esquerre i un migcampista creatiu no era arbitrària. García Pimienta considera que aquestes peces són crucials per al seu sistema de joc, enfocat en la circulació ràpida i l'explotació dels carrils. Encara que ha intentat aprofitar els futbolistes disponibles, la persistència en les mancances de certes posicions ha acabat per evidenciar-se en els últims resultats.

La directiva, per la seva banda, creu que l'equip necessita explotar més el seu potencial intern abans de sol·licitar noves cares. Això explicaria per què la cartera no es va obrir en el mercat d'hivern. Malgrat els rumors que vinculaven el Sevilla amb futbolistes de lligues europees menors i de LaLiga EA Sports.

Una temporada molt irregular

Avui dia, l'equip nervionenc es troba tretzè en la classificació, amb 28 punts en 23 jornades. Fins ara, han aconseguit només set victòries, set empats i fins a nou derrotes, un balanç discret per a les aspiracions d'un club amb tradició en competicions europees. El sotrac es reflecteix en els últims partits: l'afició ha presenciat derrotes doloroses contra rivals directes i alguns empats que han sabut a poc.

A la Copa del Rei, la situació ha estat igualment convulsa. Encara que van superar rondes inicials amb victòries ajustades, van patir una eliminació inesperada contra l'Almeria de manera contundent. Tot això ha acabat per encendre les alarmes a l'entitat, que veu com la temporada actual corre el gran risc de convertir-se en un complicat exercici de transició.

La pròxima jornada serà clau per calibrar la situació real del Sevilla i el tarannà dels qui prenen les decisions al club. Només llavors se sabrà si García Pimienta podrà recuperar la calma que semblava regnar fins fa poc. Per ara, els rumors apunten que la banqueta sevillista viu les seves hores més tenses, a l'espera d'un desenllaç que podria arribar abans del que molts aficionats imaginen.