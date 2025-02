L'objectiu del Barça al Deportivo de la Coruña: Laporta i Deco ho intenten

El Futbol Club Barcelona no descansa en la recerca de nous talents. Malgrat els bons resultats aconseguits aquesta temporada, la direcció esportiva pensa en el futur i considera imprescindible seguir reforçant la plantilla amb jugadors joves i de gran projecció. El creixement de Pedri González ha estat un clar exemple de com una aposta a temps pot donar fruits extraordinaris.

Hi ha un nom que està sonant amb força als despatxos del Camp Nou. Es tracta d'un futbolista que ha cridat l'atenció pel seu desvergonyiment i qualitat ofensiva, i que està fent les delícies dels aficionats amb les seves últimes actuacions. A més, comparteix arrels canàries amb Pedri, per la qual cosa alguns el senyalen com el nou diamant insular que pot explotar al Barça.

El jugador en qüestió, segons ha informat El Nacional, és Yeremay Hernández, un dels puntals del Deportivo de la Corunya. Els seus números en el conjunt gallec reflecteixen una clara progressió, amb 82 partits disputats i 17 gols anotats, a més de 8 assistències. Aquest rendiment ha estat decisiu perquè l'equip blanc-i-blau s'allunyi dels llocs de perill després del seu recent ascens.

Enorme competència en les grans lligues

Des de la direcció esportiva blaugrana, Joan Laporta i Deco observen amb interès aquest jove talent. No volen que es repeteixi la història de perdre un futbolista d'enorme potencial, com va passar amb altres perles que van acabar triomfant en lligues estrangeres. Per això, s'han avançat i han establert els primers contactes amb el seu entorn, amb la finalitat de sondejar una possible incorporació.

La història de Yeremay no és la d'un jugador qualsevol. Va passar per la pedrera del Real Madrid, on va estar un parell d'anys (2015-2017) forjant el seu estil i creixent com a esportista. Ara, brilla a Riazor amb els seus gols i assistències, confirmant que l'esforç i la paciència han valgut la pena. Gràcies a la seva tècnica depurada i velocitat en el regat, molts el comparen amb Pedri, encara que la posició al camp i les seves funcions siguin diferents.

El Barça, conscient de la competència que existeix a l'hora de fitxar promeses, vol moure fitxa com més aviat millor. No és cap secret que altres equips potents, tant nacionals com internacionals, vigilen molt de prop Yeremay. Entre ells, noms tan rellevants com el Chelsea, el Como, el Real Madrid, l'Atlètic de Madrid o l'Ajax d'Amsterdam han seguit la seva evolució.

Pedri, el cas del qual continua inspirant la secretaria tècnica, s'ha convertit en un dels pilars del conjunt entrenat per Hansi Flick. Yeremay, per la seva part, aquesta temporada suma ja 9 gols i 3 assistències en els 23 partits disputats a la Lliga Hypermotion, sent el líder absolut d'un Depor que està jugant molt bé.