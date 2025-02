L'Atlético de Madrid vol el retorn a la Lliga d'un jugador que anava per crack

Fa pocs anys, pocs haurien imaginat que un jove talent del futbol espanyol acabaria fent les maletes rumb a l'Aràbia Saudita. Aquest cas en concret el seu nom estava a l'agenda dels equips més potents del continent, i es perfilava com una de les grans promeses de La Liga EA Sports. No obstant això, una proposta irrefutable va canviar el curs de la seva carrera, i ara tot indica que busca tornar a l'elit europea.

Gabri Veiga, que va enlluernar pel seu joc ofensiu i capacitat per marcar gols i assistir, va decidir abandonar el RC Celta de Vigo per unir-se a l'Al-Ahli. Va ser una decisió que va causar gran sorpresa en l'afició celeste i també en la resta de clubs que es barallaven pel seu fitxatge. Amb tan sols 21 anys, havia estat clau en la permanència dels gallecs a Primera Divisió, i va compartir protagonisme amb Iago Aspas com a estendard de l'ofensiva celeste.

| Al-Ahli

Context de la seva sortida a la Saudi Pro League

No és cap secret que conjunts com el Real Madrid, el Manchester City, el Chelsea, el Liverpool, l'Arsenal o el Barça el seguien de prop. Se'l considerava un projecte de crack absolut i apuntava a debutar aviat a la selecció espanyola. Però l'oferta de l'Al-Ahli era massa temptadora en termes econòmics, i el va seduir fins al punt de signar un contracte fins al 2026.

Després de la seva arribada a l'Aràbia Saudita, l'adaptació no ha estat l'esperada. El ritme de competició i la pressió mediàtica són bastant diferents del que va viure a Espanya, on cada jornada s'analitzava el seu rendiment al detall. Per aquesta raó, el jugador ja hauria comunicat al seu agent la intenció de buscar una sortida en el pròxim mercat d'estiu.

Abans d'aterrar a la Saudi Pro League, aquest prometedor futbolista sumava 140 aparicions en total entre el RC Celta de Vigo i el filial celeste. A més, va registrar 21 gols i 14 assistències, números molt meritoris per a un migcampista de la seva edat. Durant la seva etapa a Vigo, va ser un dels pilars en l'esquema ofensiu, sobretot en la temporada 2022/2023, quan l'afició el va elevar a la categoria d'ídol.

Va passar del Celta B al primer equip amb un valor d'1,5 milions d'euros, i poc després va ser traspassat per prop de 30 milions a l'Al-Ahli. El desemborsament milionari reflecteix l'enorme potencial que tots li veien, i confirma que el seu fitxatge va ser considerat una inversió a llarg termini.

La possible operació amb l'Atlètic de Madrid

El pròxim destí que apareix a l'horitzó és l'Atlètic de Madrid, que en el seu moment ja va lluitar per incorporar-lo. Segons han explicat des d'El Nacional, Diego Pablo Simeone veuria en ell el reforç ideal per dotar de més creativitat i arribada a l'àrea rival, una cosa que els 'colchoneros' fa temps que busquen. El Civitas Metropolitano podria ser la plataforma perfecta perquè recuperi la seva millor versió i lluiti per guanyar-se un lloc a la selecció absoluta de Luis de la Fuente.

Per descomptat, no serà un fitxatge senzill. El jugador percep al voltant de 13 milions d'euros nets per temporada, una xifra que l'Atleti no està disposat a igualar. Per tant, la negociació inclouria una notable rebaixa salarial que permeti encaixar l'operació en la massa salarial del conjunt madrileny.

Perspectives de futur i Mundial 2026

Més enllà de l'interès blanc-i-vermell, el futbolista també contempla altres alternatives a Europa per recuperar el seu lloc a les llistes de la selecció. El seu principal objectiu és disputar el Mundial de 2026, que tindrà lloc als Estats Units, Mèxic i Canadà, i sap que donar la talla en una lliga competitiva és la via més ràpida per assolir aquesta meta.

Mentrestant, el RC Celta de Vigo manté les seves portes obertes per a un possible retorn, ja que reconeixen la seva importància passada i saben que el seu retorn significaria un impuls esportiu i institucional. No obstant això, la subhasta per aquest prometedor migcampista sembla inclinar-se a favor de Simeone i companyia, sempre que la part econòmica no representi un obstacle insalvable.

El destí final encara és incert, però les intencions del jugador semblen clares. Busca recuperar sensacions al màxim nivell i guanyar-se un lloc definitiu a l'elit del futbol europeu. El que una vegada va començar com un projecte de gran crack vol tornar a florir, i La Liga es perfila com l'escenari perfecte per al seu renaixement.