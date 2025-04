Oficial: La filtració que confirma la decisió del Reial Madrid amb Vinícius

per Iker Silvosa

Una de les estrelles més polèmiques del futbol espanyol està al centre de totes les mirades. Les últimes setmanes han estat especialment tenses per a un dels jugadors més mediàtics del Real Madrid. Mentre la temporada avança cap a la seva recta final, una filtració des de dins del club blanc podria canviar radicalment el seu futur a la capital espanyola.

L'actitud del futbolista, lluny de millorar, s'ha convertit en una font constant de controvèrsia, cosa que ha acabat per esgotar la paciència de la directiva madridista. Així ho ha assegurat el mitjà Fichajes.net.

| Real Madrid

Vinicius Júnior va arribar al Real Madrid amb només 18 anys com una promesa destinada a liderar l'atac blanc per més d'una dècada. No obstant això, sis anys després d'aterrar al Santiago Bernabéu, la relació entre el brasiler i el seu entorn esportiu travessa un punt crític. L'extrem brasiler, si bé continua demostrant el seu talent, ara és més conegut pels seus constants enfrontaments amb rivals, àrbitres i fins i tot companys, cosa que ha generat incomoditat dins del vestidor i preocupació als despatxos del club.

De fet, fins i tot es van poder escoltar xiulets dedicats a ell en la recent derrota merenga davant el València al Bernabéu. Això és quelcom inèdit per a un dels grans protegits de l'entitat blanca.

Estadístiques destacades: rendiment i polèmiques

En termes purament esportius, Vinicius presenta números notables aquesta temporada. Ha jugat 42 partits oficials, anotant 19 gols i repartint 13 assistències, una producció ofensiva destacable per a un jugador que, malgrat les crítiques, continua sent clau en el sistema de Carlo Ancelotti. Destaquen especialment les seves xifres a la UEFA Champions League, on suma 7 gols i 2 assistències en 10 duels, demostrant que, quan està centrat, és un futbolista determinant en competicions importants.

| Real Madrid

A LaLiga, les seves xifres també reflecteixen una influència considerable, amb 11 gols i 7 assistències en 24 partits, cosa que significa que participa en un gol cada 169 minuts en la competició domèstica. No obstant això, aquestes xifres positives es veuen empanyades contínuament per l'actitud del jugador sobre el camp, acumulant polèmiques i generant reaccions adverses en pràcticament tots els estadis que visita.

La filtració interna sobre la decisió del Real Madrid

Davant aquesta situació insostenible, una filtració interna publicada per Fichajes.net ha revelat que el Real Madrid ja no considera intocable a Vinicius Júnior. El que semblava impensable fa només uns mesos, ara és una realitat tangible. Fonts properes al club han confirmat que, si arriba una oferta atractiva en el pròxim mercat estival, la directiva estaria disposada a desprendre's del brasiler.

Aquest canvi de postura respon no només al desgast intern provocat per les seves constants polèmiques, sinó també a la preocupació institucional per protegir la imatge i estabilitat del club. El Real Madrid, acostumat històricament a cuidar al màxim la seva reputació mediàtica, entén que mantenir a Vinicius podria perjudicar greument l'harmonia i credibilitat del projecte esportiu a llarg termini.

Aràbia Saudita entra en escena amb una oferta irrebutjable

L'interès des d'Aràbia Saudita no ha trigat a aparèixer. El futbol saudita continua buscant figures internacionals que incrementin la seva popularitat i Vinicius és un perfil ideal per edat, talent i projecció mediàtica. Diversos clubs de la Saudi Pro League ja s'haurien mogut discretament per conèixer la situació del brasiler, preparant ofertes econòmiques que podrien superar àmpliament qualsevol expectativa del Real Madrid.

Des de l'entorn merenga, l'operació no es veu amb mals ulls. De concretar-se, seria una solució ràpida i rendible per a ambdues parts: el club recuperaria gran part de la inversió realitzada en el jugador, i Vinicius podria rellançar la seva carrera lluny de la pressió europea, en un ambient més relaxat i econòmicament atractiu.