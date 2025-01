Gir de 180º en el futur d'Iheanacho després de les paraules del seu representant

El pas de Kelechi Iheanacho pel Sevilla està sent tot menys satisfactori. El davanter nigerià, de 28 anys i 1,85 m d'estatura, va arribar l'estiu passat procedent del Leicester City amb la missió de suplir la baixa golejadora de Youssef En-Nesyri. La direcció esportiva, encapçalada per Víctor Orta, va confiar en ell per revitalitzar la davantera d'un equip que ara dirigeix García Pimienta. Tanmateix, els números de l'atacant africà deixen molt a desitjar: en nou encontres de LaLiga, no ha aconseguit anotar ni un sol gol, mentre que a la Copa del Rei ha vist porteria en tres ocasions, encara que davant rivals de menor entitat.

Aquest registre, amb un balanç total d'11 partits, 3 gols i 581 minuts disputats (401 en Lliga i 180 en Copa), ha portat el Sevilla a replantejar-se la seva continuïtat. El contracte d'Iheanacho s'estén fins al 30 de juny de 2026, amb l'opció d'un any addicional, i el seu valor de mercat ronda actualment els 5 milions d'euros, molt lluny dels 20 milions que s'estimaven en la seva etapa més consolidada al Leicester. Malgrat això, l'entitat nervionenca s'enfronta a un repte difícil: trobar un club que assumeixi la seva fitxa i compleixi les pretensions econòmiques dels andalusos, desitjosos de donar sortida a un futbolista que, de moment, no encaixa en els plans de l'entrenador.

García Pimienta, en la roda de premsa prèvia a la recent eliminatòria copera davant l'Almeria, va confirmar que el nigerià “té ofertes” i que s'estan valorant totes les opcions per buscar un desenllaç beneficiós per a ambdues parts. En els últims dies, s'ha especulat amb la possibilitat que equips de la MLS, el Watford de la Premier League o fins i tot l'Al-Ahly d'Egipte estiguin interessats en l'ariet nigerià. Tanmateix, les declaracions del seu representant, Roger Wittmann, han donat un gir de 180º a la situació.

| Sevilla FC

El seu mànager ho deixa clar

En concret, l'agent va ser taxatiu quan se li va preguntar sobre un possible fitxatge per l'Al-Ahly. A través de declaracions recollides pel mitjà egipci Btolat, Wittmann va assegurar que “ningú d'Egipte s'ha posat en contacte amb nosaltres per parlar del futbolista, així que per tant les notícies que hi ha són completament falses”. Aquestes paraules desmenteixen rotundament qualsevol acostament de l'Al-Ahly, aturant de cop els rumors que situaven Iheanacho en el futbol egipci.

El Sevilla, mentrestant, segueix movent-se en el mercat d'hivern per apuntalar el seu atac. L'imminent fitxatge del davanter brasiler Juninho, procedent del Qarabag d'Azerbaidjan, deixa Iheanacho amb cada vegada menys marge de maniobra. A més, l'aposta de García Pimienta per joves com Isaac Romero, Peque o García Pascual en les últimes jornades redueix encara més l'espai per a un atacant que no ha aconseguit ni continuïtat ni gols.

D'aquesta manera, s'obren diferents escenaris per al nigerià: des d'una cessió a un club europeu —que podria aprofitar la seva necessitat de reivindicar-se— fins a una venda definitiva si apareix el postor adequat. Per ara, el que sí sembla clar és que l'opció d'Egipte està descartada, i que el futur de Kelechi Iheanacho, d'haver-hi canvi d'aires, haurà de materialitzar-se en una altra lliga si el Sevilla aconsegueix una sortida d'acord amb el seu salari i les expectatives que es van dipositar en ell l'estiu passat. Mentrestant, el seu agent ha deixat clar que, a hores d'ara, la porta al futbol africà no està ni molt menys oberta.