El Getafe a punt de fitxar un Zidane per petició de José Bordalás

El mercat d'hivern sempre reserva sorpreses, i en aquesta ocasió el Getafe podria estar a punt de concretar un fitxatge que cap aficionat hauria esperat a l'inici de la temporada. Es tracta de Théo Zidane, migcampista de 22 anys que milita actualment al Córdoba CF. Estadio Deportivo ha informat sobre aquest interès, assegurant que José Bordalás, tècnic blau, hauria demanat expressament la contractació d'aquest jove migcampista per reforçar la seva medul·lar de cara a la segona part del curs. Théo, un dels fills de Zinedine Zidane, s'ha convertit en notícia pel seu espectacular rendiment a Segona divisió, on ja suma 4 gols i 1 assistència en tan sols 19 partits de lliga.

Malgrat la sorpresa inicial que pugui generar el nom "Zidane", la veritat és que Théo ha anat forjant la seva carrera amb passos ferms, sense avançar etapes i demostrant sempre disciplina i professionalitat. La seva adaptació al Córdoba —club amb el qual va signar a l'estiu de 2024, després de passar pel Real Madrid Castilla— ha superat totes les expectatives inicials. Tant és així que la seva aportació al conjunt andalús resulta clau per aspirar a la permanència o, fins i tot, somiar amb cotes més altes en aquesta competició tan competitiva com és la Segona divisió.

| Córdoba C.F.

Presència de la família Zidane a Córdoba

Una de les imatges que més han cridat l'atenció en les últimes setmanes ha estat la de Zinedine Zidane, estrella mundial del futbol, presenciant en persona els entrenaments del Córdoba. Encara que en un principi es pogués interpretar com un simple gest de suport al seu fill, la veritat és que no passa desapercebut que Zizou sempre ha demostrat un enorme interès en la formació i evolució dels seus descendents futbolistes. La visita d'un dels entrenadors més laureats del Real Madrid va alimentar el rebombori mediàtic: càmeres i aficionats van intentar, en va, obtenir declaracions sobre el paper de Théo i el seu futur professional.

Aquest seguiment de primera mà per part de Zidane pare no resulta nou. L'exmigcampista francès també s'ha deixat veure en els encontres del seu altre fill, Luca, que milita al Granada, així com en els partits del filial del Real Betis, on competeix Elyaz. No obstant això, en el cas de Théo, la sensació que s'està produint un salt de qualitat substancial en el seu joc ha intensificat els rumors d'un possible traspàs a la màxima categoria.

El Córdoba, per la seva banda, continua preparant el seu retorn a la competició oficial, previst per al pròxim 12 de gener davant l'Almeria, líder de Segona divisió. El cos tècnic i l'afició andalusa saben que el rendiment de Théo en el tram final de 2024 ha estat determinant en la consecució de punts vitals i confien que la seva presència continuï marcant diferències mentre vesteixi la samarreta blanquiverda.

Estadístiques, projecció i l'interès del Getafe

Les xifres de Théo Zidane aquesta temporada parlen per si soles: 19 partits disputats en Lliga, 4 gols i 1 assistència, a més de minuts a la Copa del Rei. El jugador franco-espanyol, que mesura 1,96 m, ha demostrat posseir un perfil molt interessant per a la medul·lar: és capaç de recuperar pilotes, generar joc ofensiu i arribar a l'àrea rival amb una facilitat poc comuna en un migcampista de la seva envergadura.

| Instagram

Aquesta versatilitat i potència física han cridat l'atenció de José Bordalás, un tècnic que històricament ha sabut esprémer les qualitats dels futbolistes que dirigeix. El Getafe, necessitat d'una injecció de talent i frescor, podria trobar en Théo Zidane aquesta barreja de força, visió de joc i presència en ambdues àrees que necessita per fer un salt de qualitat en la seva lluita per romandre a la zona tranquil·la de la classificació de Primera divisió. La intenció de reforçar el centre del camp forma part de l'estratègia hivernal que Bordalás ha transmès a la directiva blava, qui, segons informacions de diversos mitjans esportius, treballen per tancar l'operació amb la major discreció possible.

A més, Théo arriba amb una fulla de serveis interessant. Format a la pedrera del Real Madrid, va passar per diferents categories (Juvenil B, Juvenil A, Real Madrid Castilla) fins a recalar al Córdoba, on va signar el seu primer contracte com a professional amb l'objectiu d'obtenir continuïtat. La seva vinculació amb l'entitat cordovesa s'estén fins a 2026, i el seu valor de mercat ronda actualment els 300.000 euros, xifra en ascens donada la seva irrupció en la categoria de plata. Per al Getafe, es tractaria d'una inversió assequible amb vista al futur, tenint en compte l'evolució que podria seguir el futbolista.