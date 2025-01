Giro de 180º con Dani Olmo y Pau Víctor en el Barça: Inscripción más cerca que nunca

Joan Laporta también le ha hecho su comanda a los Reyes Magos. El mandatario catalán ha pasado unas complejas Navidades sumergido en una ardua realidad que ha manchado enormemente su reputación. Cada día salía a luz nueva información sobre el 'caso Dani Olmo' y aunque había rumores tanto positivos como negativos, los que han terminado siendo ciertos han sido las que no beneficiaban al club catalán.

Ya sabemos que, de primeras, ni LaLiga ni la RFEF habían permitido al Barça la inscripción de Dani Olmo después de que fuera dado de baja el 31 de diciembre. Ahora los culés habían tenido que recurrir al CSD; o sea, al gobierno. La situación, con todo, se antojaba cada vez más sombría y el optimismo iba disipándose con el paso de los días. Cada día un poco más.

| Germán Parga (FC Barcelona), FC Barcelona

No obstante, Esports RAC1 ha asegurado que durante esta jornada festiva, los Reyes también han traído felicidad y alegrías a Can Barça. En concreto ha sido la periodista Marta Ramón la que ha informado de que ahora la RFEF habría presentado un informe favorable al Barça admitiendo que "el reglamento podría no ajustarse al caso de Dani Olmo y Pau Víctor". Con todo, también ha aseverado que se está trabajando en una reforma legislativa que podría empezar aplicarse en los próximos meses y que serviría como gran baza para los catalanes. Joan Laporta, de hecho, tendría ya pensado utilizarlo delante del CSD.

La idea es, pues, solicitar a este organismo una cautelar mientras termina de resolverse del todo esta encrucijada. Tanta esperanza tienen los azulgranas en que se resuelva favorablemente que, de hecho, tanto Dani Olmo como Pau Víctor han sido convocados para viajar a Arabia Saudí. El Barça disputará esta semana la Supercopa de España.

La importancia de Dani Olmo

Dani Olmo se ha convertido en una figura esencial para el FC Barcelona durante esta temporada, consolidándose como uno de los jugadores más decisivos del equipo. Sus estadísticas hablan por sí solas: en 15 partidos disputados, ha anotado 6 goles y ha repartido 1 asistencia, acumulando un total de 813 minutos en el terreno de juego. En LaLiga, ha marcado 5 goles en 11 encuentros, mientras que en la UEFA Champions League ha sumado un gol y una asistencia en solo 4 partidos, demostrando su eficacia tanto a nivel local como internacional.

El impacto de Olmo no se limita únicamente a sus números. Su versatilidad y capacidad para jugar en diferentes posiciones del ataque han permitido al Barça diversificar su juego ofensivo. Además, su experiencia en competiciones europeas aporta un liderazgo invaluable en momentos decisivos.

Bajo la dirección de Hansi Flick, Dani Olmo ha encontrado un entorno ideal para desarrollar todo su potencial. Sus contribuciones no solo fortalecen al equipo, sino que también lo posicionan como un referente en los momentos clave de la temporada. Con actuaciones destacadas, el jugador se ha consolidado como un elemento imprescindible en las aspiraciones del Barça para alcanzar sus objetivos.