Giro de 180 grados en la portería del Real Zaragoza: Txema Indias cambia de idea

El último día de mercado siempre deja giros inesperados, y el Real Zaragoza se ha convertido en uno de los protagonistas. El club aragonés parecía tener asegurada la llegada de Dani Cárdenas, pero a horas del cierre, la operación ha dado un vuelco.

Cansado de esperar al Rayo Vallecano, que no encuentra sustituto para Cárdenas, Txema Indias ha reactivado su plan alternativo. Según César Luis Merlo, el elegido es Esteban Andrada, portero argentino de 34 años con amplia experiencia en Lanús, Boca Juniors y Rayados de Monterrey. El acuerdo se cerraría en forma de cesión, con una opción de compra cercana al millón y medio de euros en caso de ascenso.

Andrada disputó más de 160 partidos en México y llegó a ser titular con Rayados en el Mundial de Clubes. Su experiencia y envergadura ofrecen un perfil distinto al de Adrián Rodríguez, portero que hasta ahora defendía la meta zaragocista.

Dani Cárdenas presiona, pero el tiempo juega en contra

El portero catalán lleva semanas manifestando su deseo de salir de Vallecas. Su intención es volver a sentirse importante, y Zaragoza aparecía como el destino perfecto. Sin embargo, el Rayo no facilita su salida sin antes cerrar un recambio, y el tiempo se agota. Cárdenas mantiene la presión, pero la apuesta por Andrada complica seriamente su llegada.

El Real Zaragoza, consciente de que no puede quedarse sin refuerzo en la portería, ha movido ficha antes del cierre. Si no hay un giro final en las próximas horas, el meta argentino será el que aterrice en La Romareda.

Contexto de urgencias en la plantilla aragonesa

El equipo dirigido por Gabi Fernández no solo necesita un portero. El centro del campo carece de un pivote defensivo, y el ataque sigue corto de efectivos. El propio Txema Indias reconocía que faltan piezas claves para competir por el ascenso. La portería era prioritaria, pero no la única.

El giro hacia Andrada evidencia la urgencia en cubrir puestos vitales en un club que no puede permitirse errores en la planificación. A esto se suma la marcha de Ager Aketxe al Johor DT de Malasia, confirmada en las últimas horas.

Un cierre de mercado frenético para el Zaragoza

El caso Cárdenas-Andrada ejemplifica las tensiones de este deadline day. Zaragoza quiere reforzar su portería y Andrada se perfila como el elegido. Su fichaje sería la primera experiencia europea del argentino, que ha desestimado ofertas de Arabia Saudí para dar el salto a España. El movimiento refleja la estrategia de Txema Indias: asegurar certezas antes de que el reloj marque el final del mercado. El Zaragoza aún tiene varias carpetas abiertas, pero la llegada de un portero es la más urgente. Todo apunta a que será Esteban Andrada quien se vista de blanquillo.