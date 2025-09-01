Fitxatge 'low cost' del Real Betis per apuntalar la defensa: Jove promesa

L'últim dia de mercat a Heliòpolis està sent intens i amb diverses operacions en marxa. La més mediàtica és l'arribada d'Antony, però no és l'única. El club també està treballant per tancar un reforç de futur per al Betis Deportivo que podria tenir impacte en el primer equip més endavant. És una clara aposta de futur.
El Betis manté la seva aposta pel mercat francès
Segons Foot Mercato, el Betis està a prop d'incorporar el central Yoan Koré, de 20 anys, procedent del Paris FC. L'operació s'ha concretat en forma de cessió amb opció de compra fixada en un milió d'euros. Es tracta d'una fórmula idèntica a la que el club ja va utilitzar amb Nobel Mendy el 2023. El moviment respon a la política de captar talent jove a França, un mercat que la direcció esportiva coneix bé.
Yoan Koré va jugar 12 partits en la seva cessió al Clermont la temporada passada, en què fins i tot va marcar un gol. El seu retorn al Paris FC va coincidir amb l'ascens del club a la Ligue 1, tot i que no va arribar a debutar per una lesió patida a l'estiu. Malgrat aquesta manca de minuts, la seva progressió ha estat constant. Internacional amb França en categories sub-18, sub-19 i sub-20, també va ser convocat amb els sub-21 com a substitut de Simakan. El seu perfil combina físic, seguretat defensiva i sortida neta de pilota.
Reforç immediat per al filial i possible recurs per a Pellegrini
El Betis Deportivo va perdre recentment Rudy Kohon i necessitava un central per completar la seva defensa. Amb Koré, Javi Medina suma un defensa amb experiència a l'elit que ajudarà el filial a Segona RFEF. En aquesta línia, compartirà vestidor amb Elyaz Zidane, Moha i Oreiro, augmentant les alternatives. Tot i que el seu destí inicial serà el filial, no es descarta que pugui entrar en alguna convocatòria del primer equip si el calendari ho exigeix. Pellegrini podria tenir en ell un comodí en cas de necessitat en defensa.
El Betis ha aconseguit combinar present i futur en aquest tancament de mercat. L'arribada d'Antony al Betis garanteix un salt de qualitat immediat en atac, mentre que la incorporació de Koré reforça la base del club amb vista a mitjà termini. Tot això en un context on segueixen obertes sortides com les de Chimy Ávila o Bakambú. L'estratègia és clara: mantenir competitiu el primer equip sense perdre de vista la projecció de la seva pedrera.
Amb tot, s'anuncia un dia no especialment ardu a les oficines del Villamarín, però tampoc pausat. Hi ha feina per davant i diverses operacions que s'han de tancar al llarg de la tarda. Això sí, com diem, la més important de totes, l'arribada d'Antony, sembla ja tancada.