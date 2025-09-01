Marcelino dona una mala notícia a Deco: decisió presa, Etta Eyong ja té equip

El mercat de fitxatges arriba al seu últim dia amb diversos moviments decisius encara oberts a LaLiga. Mentre alguns equips intenten ajustar les seves plantilles en l'àmbit econòmic, d'altres busquen reforçar-se amb cessions estratègiques que puguin marcar la diferència durant la temporada. En aquest context apareix un nom que ha donat molt que parlar aquest estiu: Karl Etta Eyong.
El Villarreal obre la porta a una cessió inesperada
El davanter camerunès, de només 21 anys, havia estat un dels jugadors més destacats del Villarreal en aquest inici de temporada. Titular en els tres primers partits, ja sumava un gol i dues assistències, confirmant la progressió mostrada a Cadis mesos enrere. Tanmateix, el conjunt de Marcelino García Toral ha reforçat l'atac amb Tani Oluwaseyi i Georges Mikautadze, cosa que redueix sensiblement les seves opcions de minuts.
La sobrecàrrega de davanters ha empès el Villarreal a acceptar una cessió. Segons Matteo Moretto, el Levante s'ha mogut amb rapidesa i ja negocia en termes molt avançats per incorporar l'atacant.
El Barça perd una oportunitat de mercat
Etta Eyong havia estat seguit pel FC Barcelona com una aposta de futur. La seva clàusula de rescissió, xifrada en 10 milions d'euros fins a aquest 1 de setembre, representava una ocasió gairebé irrepetible. A partir de demà el seu preu pujarà automàticament fins als 30 milions, multiplicant per tres el cost del seu fitxatge. Deco veia en el davanter un perfil ideal: jove, amb projecció i marge de revalorització.
La decisió de Marcelino i del Villarreal, inclinant-se per una cessió al Levante, suposa una gerra d'aigua freda per a la direcció esportiva blaugrana. A menys que es reactivi a l'hivern, la via queda tancada.
Un alleujament per a un Levante en crisi de resultats
El Levante, per la seva banda, travessa un inici de curs preocupant. Tres derrotes consecutives el mantenen a la part baixa de la classificació, amb l'afició granota demanant solucions urgents. L'arribada d'Etta Eyong, un davanter amb potència, desmarcada i capacitat golejadora, pot convertir-se en el cop de moral que necessita Julián Calero.
L'acord contempla que el Villarreal mantingui el control sobre el futbolista, però que el Levante pugui gaudir del seu talent en una temporada clau. Si a més aconsegueixen retenir Carlos Álvarez, pretès per diversos equips de Champions, l'atac granota passarà a ser un dels més prometedors dels equips de la zona baixa.
Un fitxatge que canvia el panorama a Orriols
Al Ciutat de València confien que la cessió quedi segellada abans de la mitjanit. Per als aficionats seria un èxit inesperat: sumar un davanter de nivell Champions a una plantilla que busca consolidar-se a Primera. Amb Etta Eyong i Carlos Álvarez com a referències ofensives, la permanència deixaria de ser un objectiu tan llunyà.
L'últim dia de mercat encara pot deparar sorpreses, però tot apunta que el Levante sortirà reforçat amb la incorporació d'un dels talents emergents del futbol espanyol.