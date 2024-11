Arriba la felicitat per a un jugador del Barça molt estimat: Titular amb Flick

El Barça afronta un partit complicadíssim aquesta nit al Reale Arena davant d'una Reial Societat que sol complicar la vida als equips grans al seu feu. Els culers busquen mantenir el seu avantatge de nou punts al Reial Madrid, que encara té pendent un partit. En cas d'aconseguir la victòria, suposaria la cinquena consecutiva a LaLiga per als nois de Flick, que han guanyat 11 dels 12 duels disputats fins ara a la competició domèstica.

Tot i la importància del xoc, el tècnic alemany ha hagut de prendre una important decisió i deixar dos dels seus homes més diferencials a la banqueta. El primer és Lamine Yamal, amb molèsties, que ni tan sols ha entrat a la convocatòria. I l'altre és Dani Olmo, que ja va estar absent a l'entrenament de dissabte, ja que estava malalt.

| FC Barcelona, Eric Alonso - FC Barcelona

Tot i que la seva salut ja ha millorat, Hansi Flick ha preferit renunciar a la seva titularitat per donar entrada a un Fermín López que està més fresc que l'egarenc. L'entrada a l'onze del jove de la pedrera ha suposat una alegria immensa per als aficionats del Barça, que tenen una gran estima. A més a més, no hi ha millor manera que celebrar la seva recent renovació que aquesta.

Queda per definir quin serà el dibuix final del Barça aquesta nit, ja que Hansi Flick ha donat entrada a quatre centrecampistes, dos de naturalesa de mitjapunta. Veurem si Pedri o Fermín López passen a ocupar un dels extrems que deixa buit Lamine Yamal o si directament canvia l'esquema i es dibuixa un quadrat a la medul·lar.

| FCB

Lamine Yamal, desconvocat

Fa uns minuts hem conegut que Lamine Yamal no seria titular per disposar d'unes molèsties que li impedeixen estar al 100%. Tot i això, el Barça acaba de publicar un comunicat en què informa que la seva suplència es deu més aviat a un fort cop que va rebre dimecres a Belgrad en les victòries dels blaugranes a Belgrad. Per això, l'estrella del Barça no s'asseurà ni tan sols a la banqueta.

Així diu el comunicat: "El jugador del primer equip Lamine Yamal va rebre una forta contusió durant el partit de dimecres passat davant l'Estrella Roja. Durant els últims dies ha seguit tractament però les molèsties persisteixen. El jugador és baixa i la seva progressió marcarà la disponibilitat“.

A la resta de línies no s'han produït més canvis significants. Iñaki Peña defensarà l'arc arrecerat de Balde, Iñigo Martínez, Pau Cubarsí i Jules Koundé. El doble pivot l'habitaran Marc Casadó i Frenkie de Jong i a dalt estaran Raphinha i Robert Lewandowski.