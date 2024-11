Gir inesperat: Cesc Fàbregas podria solucionar un problema del Barça

per Info Blaugrana

El Como de Cesc Fàbregas que actualment es troba a la part baixa de la taula a la Sèrie A ha posat els ulls en un jugador del FC Barcelona que no compta ni per a Flick ni per a la secretaria tècnica.

I el nom en qüestió és el d'Ansu Fati, que posaria rumb a Itàlia per jugar al Como. Cesc, que manté bona relació amb gent que treballa al club blaugrana hauria donat el vistiplau a la possible operació en forma d'una cessió sense opció de compra, una cosa beneficiosa per a totes les parts, però la decisió final la tindrà el jugador.

Cesc solucionaria un gran problema al Barça

Fa temps que el Barça vol treure's de sobre Ansu Fati pel seu elevat salari i un rendiment molt baix d'acord amb el que se n'espera. Després del seu pas per Anglaterra, el Barça pensava que tornaria amb un ritme competitiu més alt però Flick el segueix veient molt verd, per això només juga minuts.

| FCB

Això sumat a les lesions, en pretemporada va caure i es va perdre la gira americana ja que va estar un parell de mesos lluny dels terrenys de joc. Ara, Ansu torna a caure lesionat i estarà a prop d'1 mes sense jugar.

La situació cada vegada és més complicada i el jugador necessita minuts de manera que una sortida al gener és necessària per al futbolista mateix i per al club que s'estalvia una part de la seva fitxa.

Ansu no entra al sistema d'Hansi Flick

Flick ha arribat al Barça per implantar un nou model de joc amb una filosofia molt particular de l'alemany a tots els equips que ha estat. Ja s'ha vist al Bayern campió del sextet i ara el vol implantar al Barça.

El tècnic alemany vol una pressió molt alta en camp contrari pel que necessita dos extrems veloços i sacrificats, sent Raphinha una de les claus i un jugador capital per a Flick que ho elogia cada vegada que pot.

Un futbol dominant però alhora que sigui vertical i amb transicions ràpides i Ansu està molt lluny d'aquesta espurna i velocitat en comparació amb la resta dels seus companys.

Ansu Fati té contracte fins al 2027 després de renovar el 2021 abans de caure lesionat i patir un trencament de lligament creuat al genoll i estar sotmès a diverses cirurgies, recaigudes i un dur procés de recuperació.

Després d'això, no tornaríem a veure aquest jugador amb gran projecció que va enlluernar Europa al seu moment. L'important ara és que el jugador torni a agafar confiança i ritme de minuts de manera que una sortida del Barça i jugar en un altre equip encara que sigui de menys nivell és necessària per al desenvolupament del jugador.