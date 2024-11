El pare d'Ayoze es pronuncia: Problema per a Luis de la Fuente

El futbol i la justícia són dos conceptes que de tant en tant semblen antònims. És un esport molt bonic en certes ocasions, però que puntualment es torna en un món cruel. Això ho pot demostrar més que ningú Ayoze Pérez.

El jugador canari està passant per un dels millors moments de la seva trajectòria esportiva, que l'han portat fins i tot a ser un dels habituals a les últimes convocatòries nacionals. De fet, en el primer partit d'aquesta finestra internacional, no només va ser titular, sinó que, a més, va anotar un gol i va assistir a l'altre. Aquella bona actuació era només el preàmbul d'un partit que ell tenia marcat en vermell al calendari.

I és que la selecció espanyola disputa aquesta nit un duel en què ja no hi ha res en joc a l'Heliodoro Rodríguez López de Tenerife. Allí va ser precisament on va començar la carrera esportiva del futbolista, procedent d'aquesta ciutat, que va defensar la carcassa chicharrera durant dues temporades. I ara, una dècada després, tornaria ja sent un jugador consolidat a l'elit i havent aconseguit un dels seus somnis: jugar a la Selecció.

La garrotada per a Ayoze Pérez

No obstant, a l'entrenament de diumenge, el dia anterior a aquest duel tan especial, Ayoze Pérez va patir unes malalties musculars al recte anterior de la cama. I és per això que, encara que s'ha de sotmetre encara a més proves, està descartat per al xoc d'aquesta nit entre Espanya i Suïssa. La Roja ja està matemàticament classificada com a primera de grup per als quarts de la UEFA Nations League i, per tant, el que passi aquesta nit a l'Heliodoro és insignificant.

Per tant, Luis de la Fuente i el seu cos tècnic han decidit que no hi ha necessitat de forçar i que el millor és que el futbolista descansi. El pare d'Ayoze, Antonio Pérez, ha atès El Chiringuito i ha assegurat que està "una mica disgustat i amb mal sabor de boca" per la lesió del seu fill. "Era una il·lusió molt gran, tant per a ell com per a la família, perquè aquí van ser els seus inicis", va lamentar.

I és que feia 30 anys que la selecció espanyola no jugava un partit a Tenerife. Tenint en compte això, doncs, podem sospitar que Ayoze Pérez ha perdut l'única oportunitat que tenia de jugar amb La Roja davant de tota la seva gent. Ara no li queda cap altra al de Tenerife que descansar i preparar-se per afrontar de la millor manera tots els reptes que se li acosten en els propers mesos amb el Vila-real.