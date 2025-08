Giro de 180 grados por tercera vez con Luka Jovic: Le hace esto al Real Oviedo

En el fútbol, la paciencia de los aficionados a veces se pone a prueba hasta el límite. Este verano, los seguidores del Real Oviedo han vivido una montaña rusa de emociones. La llegada de un delantero internacional, el regreso a Primera y los rumores crecientes han llenado las tertulias de ilusión y suspense. Pocas veces un mercado de fichajes ofrece tantos giros inesperados como el que rodea a uno de los atacantes más buscados del panorama europeo.

Las negociaciones con Jovic: del entusiasmo al desencanto en el Real Oviedo

Durante semanas, el nombre de Luka Jovic estuvo en boca de todos en Oviedo. El club asturiano, recién ascendido y con la ambición por bandera, se lanzó a por el fichaje del serbio. La directiva, encabezada por Martín Peláez, puso todo de su parte. Incluso el técnico Veljko Paunovic, compatriota del delantero, se implicó personalmente. Era un objetivo prioritario, una apuesta para elevar el nivel del equipo y encender la ilusión en el Tartiere.

Sin embargo, cuando parecía que el acuerdo era inminente, surgieron los primeros nubarrones. Primero, se habló de una posible aventura en México. Más tarde, el entorno del futbolista dejaba claro que el Real Oviedo seguía en la puja, hasta el punto de que muchos esperaban su aterrizaje en Asturias esta misma semana. Pero, como tantas veces en el mercado, nada estaba cerrado realmente.

De México a Oviedo… y de Oviedo a Grecia: Jovic elige el AEK de Atenas

La última sorpresa llegó justo cuando el optimismo era mayor. Desde Radio Marca han confirnado que Jovic ya no tiene dudas: no fichará por el Real Oviedo. ¿El motivo? El proyecto deportivo y la plantilla no le terminaban de convencer, además de recibir una oferta más atractiva. El AEK Atenas ha aparecido en escena este fin de semana, acelerando la operación y presentando un proyecto europeo que seduce mucho al delantero.

Jovic, que quedó libre tras finalizar contrato con el Milan, valora la opción griega como una oportunidad de relanzar su carrera. Allí coincidirá con el técnico Marko Nikolic, también serbio, y disputará la fase previa de la Conference League. El propio jugador está volando esta mañana a Atenas para pasar revisión médica, mientras la afición carbayona asimila el enésimo giro de guion.

El Oviedo, entre la frustración y la búsqueda de alternativas para el ataque

No es la primera vez que el Real Oviedo se ve inmerso en negociaciones complejas. El club ya advirtió que su límite salarial es uno de los más bajos de la categoría. Traer un futbolista con pasado en el Real Madrid y el Milan era un reto mayúsculo. El proyecto seducía a muchos, pero al final la realidad del mercado se impone. La directiva reconoce que seguirá trabajando para encontrar un delantero que aporte ese salto de calidad tan necesario en la plantilla.

Veljko Paunovic ha dejado claro en rueda de prensa que la puerta sigue abierta a nuevas incorporaciones. El técnico confía en la capacidad de su equipo para sobreponerse a estos vaivenes. Insiste en que el grupo mantiene el hambre y la ambición intactas, dos virtudes imprescindibles en una temporada que será exigente.