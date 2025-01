Bordalás perd els papers contra el Barça, Hansi Flick i Laporta: 'El que no...'

La tensió a LaLiga EA Sports s'ha disparat després de l'empat 1-1 entre el FC Barcelona i el Getafe. L'equip blaugrana, que persegueix retallar distàncies amb els líders de la classificació, va acabar el partit amb la sensació que va deixar escapar una oportunitat per seguir sumant. Al mateix temps, el conjunt madrileny va celebrar un punt que considera just per a les seves aspiracions, en una jornada carregada de polèmiques arbitrals i retrets mutus.

El Barça venia de bons resultats en el torneig domèstic, i afrontava el duel davant el Getafe amb la intenció de no perdre terreny respecte als primers llocs. No obstant això, tot es va complicar durant els 90 minuts, amb un partit molt travat i ple d'interrupcions. El tècnic blaugrana, Hansi Flick, es va mostrar sorprès per l'estratègia del rival i la permissivitat del trio arbitral, ja que van propiciar que el partit es "convertís en tennis".

Després del xiulet final, l'enuig culer va apuntar directament a dos factors: l'escàs ritme de joc i un penal no assenyalat sobre Jules Koundé. Segons el Barcelona, la caiguda d'Uche al central francès va ser "un escàndol", com va expressar el president Joan Laporta. I és que el club català entén que González Fuertes, així com el VAR van passar per alt un contacte més que evident a l'àrea.

Bordalás i Ángel Pérez responen al barcelonisme

Les declaracions de Laporta no van trigar a obtenir resposta. Ángel Pérez, president del Getafe, es va mostrar taxatiu en defensar la validesa del plantejament del seu equip.

"Nosaltres fem el nostre futbol i no hem de justificar res", va afirmar al programa Jugones. Per a Pérez, la clau rau en què el Barcelona, amb un pressupost immensament major, no va aconseguir imposar el seu estil. Una cosa que el dirigent blau considera un mèrit del plantejament defensiu i ordenat de José Bordalás.

Precisament, l'entrenador alacantí també va opinar sobre les queixes blaugranes, llançant un missatge directe a Laporta i Flick. "Respecte al que respecta. El que no respecta no mereix respecte", va comentar Bordalás en la roda de premsa prèvia al xoc contra la Real Sociedad.

Va anar molt més enllà quan va afirmar que "quan deixes de guanyar, has de ser igual de senyor que quan ho fas el 90% de les vegades". En clara al·lusió al costum dels grans de justificar resultats adversos amb crítiques al joc del contrari.

Mentrestant, el panorama de la lliga manté el Reial Madrid al capdamunt de la classificació amb 46 punts, perseguit molt de prop per l'Atlètic de Madrid (44 punts). El Barça, després del recent entrebanc, se situa en la tercera posició amb 39, igualat amb l'Athletic Club, i obligat a refer-se si vol seguir aspirant al títol. El Getafe, per la seva banda, continua coquetejant amb la zona de descens, però confia que el seu estil de joc i intensitat defensiva acabin assegurant-li la salvació de la categoria.

En un campionat on cada punt val or, la polèmica per les faltes i les pèrdues de temps promet no quedar-se en anècdota. Bordalás i Laporta han deixat clar que el seu enfrontament dialèctic continuarà mentre els seus respectius equips lluitin per objectius tan diferents. Només el devenir de les pròximes jornades dirà qui acaba imposant la seva filosofia, tant al terreny de joc com a la sala de premsa.