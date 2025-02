Giro de 180 grados en la Real Sociedad con Imanol Alguacil

La Real Sociedad atraviesa una racha negativa de resultados que ha impactado seriamente su posición en la tabla de LaLiga. En la última semana encadenó tres derrotas consecutivas, incluyendo una contundente goleada 0-3 en casa ante el Getafe​. Además, cayó frente a equipos teóricamente inferiores como el Valencia (en zona baja) y sufrió una dura derrota en Europa contra la Lazio (3-1)​.

La derrota contra Osasuna este pasado domingo por 2 a 1 fue la gota que colmó el vaso. Estos tropiezos han hecho que el equipo txuri-urdin pierda el terreno ganado: tras esa serie, ha caído hasta la undécima posición de la clasificación, lejos de los puestos europeos​. De hecho, desaprovechó la oportunidad de entrar en zona de competiciones continentales y se quedó estancado en 28 puntos a mitad de temporada​.

Esta situación contrasta con el rendimiento de temporadas anteriores. Bajo el mando de Imanol Alguacil, la Real había sido un fijo en la parte alta de la tabla durante los últimos años, peleando por Europa. Por ejemplo, este inicio de curso ha sido el peor de la era Imanol: solo 4 puntos sumados en las primeras seis jornadas (1 victoria, 1 empate)​. Esos registros iniciales están muy lejos de las cinco campañas previas, en las que el equipo siempre comenzó fuerte, instalado desde el principio en la lucha europea.

De hecho, tras siete fechas (una adelantada por calendario), la Real llegó a ocupar el 16.º puesto con 4 puntos, apenas uno por encima del descenso​. La falta de gol fue alarmante en ese tramo: apenas 3 goles en seis partidos, con un xG (goles esperados) inferior a 0,5 por encuentro​. Aunque luego reaccionó en noviembre con varias victorias seguidas, la irregularidad volvió a aparecer con la llegada del nuevo año​.

Mal momento en Europa

En cuanto a competiciones europeas, la dinámica tampoco ha sido la ideal. El conjunto donostiarra ha mostrado altibajos en la UEFA Europa League, encajando resultados adversos como la mencionada derrota frente a Lazio​. Tras las tres primeras jornadas europeas acumulaba solo 4 puntos de 9 posibles​, comprometiendo su clasificación.

Si bien logró encauzar la fase de grupos posteriormente (según Take Kubo “matemáticamente estamos clasificados ya” dijo a fines de enero)​, la imagen mostrada generó dudas. La fragilidad reciente se evidenció incluso ante rivales modestos: Kubo, una de las figuras del equipo, calificó el partido contra Getafe como “una vergüenza”, pidiendo perdón a la afición por la actuación del equipo​. El japonés admitió no encontrar explicación a la mala racha –“veníamos de una semana muy buena; esta semana hemos perdido los tres partidos, no sé”– e hizo un llamado a la unión del vestuario para revertir la situación​.

Salidas que han hecho daño

Otro factor señalado es la planificación de la plantilla el pasado verano. Imanol no ha ocultado su malestar con la dirección deportiva por cómo se gestionó el mercado​​. De hecho, el técnico ha ido más allá y ha apuntado directamente al director deportivo, Roberto Olabe, como el “gran responsable” de la situación​. La razón es una planificación considerada “desastrosa” por el entrenador​: se permitió la salida de dos pilares fundamentales –el mediocentro Mikel Merino y el central Robin Le Normand– rumbo a la Premier y a un rival directo en LaLiga​. A punto estuvo también de marcharse Martín Zubimendi al Liverpool, aunque finalmente el canterano decidió quedarse​.

La Real Sociedad vive su primera gran crisis con Imanol Alguacil tras años de progresión constante. Los malos resultados la han relegado a la zona media, algo inusual en su reciente trayectoria, y han destapado problemas tanto deportivos (falta de gol, fragilidad defensiva, irregularidad) como de planificación (salidas no cubiertas, fichajes fallidos).

El reto inmediato de Imanol es cortar la mala racha –“hemos de centrarnos en el próximo partido y recuperar sensaciones”, insiste el técnico– antes de que sea demasiado tarde para las aspiraciones europeas del club. La situación recuerda que en el fútbol los proyectos, por sólidos que sean, dependen en buena medida de los resultados presentes.

Posibles candidatos a reemplazar a Imanol Alguacil

A pesar de que la directiva mantiene públicamente su confianza en Imanol, los recientes tropiezos han provocado rumores sobre un posible relevo en el banquillo txuri-urdin. En caso de que la situación no mejore, varios candidatos han sonado para ocupar el puesto de Alguacil. Estos son algunos nombres mencionados, junto con su perfil y viabilidad:

Jagoba Arrasate

Actual entrenador del RCD Mallorca (y ex técnico de Osasuna). Arrasate, de 46 años, conoce la casa: dirigió a la Real Sociedad una década atrás (2013-14, tras la marcha de Montanier) y fue el técnico que hizo debutar a muchos canteranos actuales. En Osasuna completó un ciclo exitoso (clasificó al equipo navarro a una final de Copa y a Europa) y este verano decidió cambiar de aires. Se hizo cargo del Mallorca el pasado verano, y está logrando un rendimiento fantástico, hasta el punto de tener al equipo balear en puestos europeos (sextos en LaLiga) por delante de la propia Real​.

Su conocimiento del club y su capacidad para maximizar plantillas humildes lo hacen atractivo para la directiva. Aperribay valora seriamente apostar por él, según informes​. No obstante, su situación contractual complicaría su llegada inmediata: Arrasate tiene contrato vigente (en Son Moix) y la Real debería negociar su salida con Mallorca​. Su fichaje sería más factible de plantear de cara al próximo curso que como relevo de urgencia a mitad de temporada. Aún así, su nombre está subrayado en la agenda txuri-urdin.

Julen Lopetegui

Un técnico de prestigio internacional y oriundo de Gipuzkoa. Lopetegui, de 56 años, está libre actualmente, lo que facilita enormemente su contratación. Fue destituido recientemente en la Premier League (salió del Wolverhampton Wanderers a comienzos de la temporada)​, tras haber pasado por clubes y selecciones de primer nivel: fue entrenador del Real Madrid, de la Selección Española y conquistó una Europa League con el Sevilla. Conoce bien la idiosincrasia vasca (inició su carrera como jugador profesional precisamente en la Real Sociedad)​.

Su perfil encajaría en un proyecto ambicioso: es un técnico experimentado, con mentalidad ganadora y sapiencia táctica. Medios cercanos al club señalan que Lopetegui vería con buenos ojos el desafío de tomar las riendas de la Real, atraído por la calidad de la plantilla y el entorno. Al ser un agente libre, su incorporación podría ser rápida si ambas partes muestran interés. Lopetegui aportaría una voz autorizada y conocimiento para gestionar la presión europea, aunque también implicaría un cambio de estilo (sus equipos priorizan el equilibrio defensivo, quizás más que la Real de Imanol).

Sergio Conceiçao

Opción internacional que ha ganado fuerza en rumores. El entrenador portugués, reconocido por su gran labor en el FC Porto, está actualmente sin equipo (contra todo pronóstico, sigue libre)​. Conceiçao dirigió siete temporadas al Porto con mucho éxito: múltiples títulos de liga y buenas actuaciones en Champions League​. Incluso llegó a ser vinculado a clubes como el Barça en el último verano, pero finalmente no se concretó ningún destino y permanece disponible​.

Su filosofía de juego es similar a la de Imanol​: equipos intensos, solidarios y con gusto por las transiciones rápidas, por lo que podría encajar sin requerir un largo periodo de adaptación. El gran inconveniente es que Conceiçao no habla español ni ha trabajado en LaLiga, lo que añade incertidumbre. Aun así, su experiencia europea y su mano dura podrían ser justo lo que el club busca para un revulsivo. Si la situación de Imanol se vuelve insostenible, Conceiçao sería uno de los primeros en la lista para un relevo “con efecto inmediato” dada su disponibilidad​.

En la cuerda floja

Por ahora, Imanol Alguacil sigue al frente y cuenta con el respaldo público de sus jugadores y dirigentes. Pero esto está empezando a cambiar. Además, la mera circulación de esta lista de candidatos refleja la presión existente. Si los resultados no mejoran en las próximas semanas, el club deberá tomar una decisión difícil. Aperribay ha sido tradicionalmente paciente con los entrenadores, pero también ambicioso con los objetivos. La continuidad de Imanol podría depender de un cambio de dinámica inmediato. De lo contrario, la Real Sociedad ya tiene sobre la mesa recambios de nivel listos para tomar el testigo en el banquillo de Anoeta.