Giro de 180 grados con Kubo en la Real Sociedad

La Real Sociedad no ha tenido un verano tranquilo en lo que a planificación deportiva se refiere. A las habituales gestiones para reforzar las posiciones clave, se ha sumado la presión de varios grandes clubes europeos interesados en fichar a una de sus grandes estrellas. Takefusa Kubo, que ya dejó su huella en la primera jornada con un gol decisivo en Mestalla, vuelve a ser protagonista del mercado internacional.

Un inicio de temporada que refuerza su valor

El atacante japonés se estrenó en LaLiga 2025/26 con una actuación que reflejó su creciente madurez futbolística. Su tanto frente al Valencia permitió rescatar un empate en un encuentro que parecía perdido. De paso, volvió a dejar claro que es un futbolista capaz de marcar diferencias en los momentos más exigentes.

Esa influencia en el juego no ha pasado desapercibida fuera de España. Desde la Premier League, el Tottenham Hotspur ha intensificado su interés en incorporarlo antes del cierre del mercado estival. Según informaciones recientes de El Nacional, la entidad londinense prepara una oferta cercana a los 45 millones de euros.

| Real Sociedad

La postura de la Real Sociedad y el dilema de Aperribay

El contrato de Kubo incluye una cláusula de rescisión fijada en 60 'kilos', cifra que otorga a la Real Sociedad un margen de maniobra importante. Jokin Aperribay, presidente del club, ha reiterado en varias ocasiones que su deseo es mantener al japonés como pieza clave del proyecto de Sergio Francisco.

Sin embargo, la necesidad de cuadrar cuentas y reforzar otras posiciones convierte la propuesta del club inglés en un asunto que, al menos, será debatido en la directiva. En San Sebastián son conscientes de que perder a Kubo sería un golpe deportivo, pero también reconocen que su salida dejaría una cantidad relevante para reforzar la plantilla.

Un Tottenham necesitado de talento ofensivo

El equipo de Thomas Frank ha comenzado la temporada con buenas sensaciones, aunque arrastra un contratiempo serio. La grave lesión de James Maddison y la marcha de Heung-Min Son al fútbol estadounidense han dejado un vacío en la línea ofensiva.

Ante este panorama, el club londinense busca un jugador desequilibrante, con capacidad para generar ocasiones y asumir protagonismo. La figura de Kubo encaja perfectamente en ese perfil. Su juventud, proyección y experiencia en competiciones europeas son cualidades que seducen a los ‘spurs’, decididos a invertir una cantidad considerable para llevárselo.

El futuro inmediato de Kubo

De momento, el futbolista no ha manifestado públicamente su deseo de abandonar San Sebastián. Su relación con el vestuario es excelente y cuenta con la confianza total del cuerpo técnico. No obstante, en su entorno reconocen que escuchar una oferta de la Premier siempre resulta tentador.

Con el mercado todavía abierto y el Tottenham presionando, el desenlace de este caso se resolverá en cuestión de días. Si la Real Sociedad rechaza la propuesta, Kubo afrontará la temporada como una de las referencias del equipo, con la oportunidad de consolidarse como ídolo txuri urdin. Si, por el contrario, los dirigentes aceptan negociar, podría convertirse en una de las ventas más importantes de la historia reciente del club.