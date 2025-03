Gir de 180 graus amb un jugador d'Osasuna després de la decisió de Vicente Moreno

Osasuna segueix immers en la lluita pels llocs europeus a LaLiga EA Sports. El conjunt rojillo, actualment en la dotzena posició, està a només tres punts de la zona que dona accés a competicions continentals, però la seva irregularitat lluny d'El Sadar ha impedit que faci un salt definitiu en la classificació. Malgrat els bons registres a casa, les dificultats per sumar punts com a visitant han complicat l'objectiu.

Ara, l'equip de Vicente Moreno es prepara per a un duel clau davant el València, on buscarà retrobar-se amb la victòria. No obstant això, més enllà del present esportiu, al club també hi ha assumptes contractuals que preocupen. I un d'ells és la situació de Pablo Ibáñez.

Pablo Ibáñez perd protagonisme a Osasuna

El migcampista pamplonès no està tenint la continuïtat que desitjaria aquesta temporada. Tot i haver disputat 21 partits en el que va de curs, el seu rol a l'equip ha estat principalment des de la banqueta. Vicente Moreno ha deixat clar que Lucas Torró, Jon Moncayola i Iker Muñoz estan per davant d'Ibáñez en el seu esquema, cosa que ha reduït significativament la seva participació.

Als seus 26 anys, el centrecampista compta amb un valor de mercat de 2,3 milions d'euros segons Transfermarkt, però el seu futur a Osasuna és incert. El seu contracte expira el 30 de juny de 2025, i encara que tant el club com el jugador veurien amb bons ulls la seva continuïtat, les negociacions per a la seva renovació es troben en punt mort. Les diferències econòmiques entre ambdues parts han complicat el procés, i per ara, no hi ha avenços significatius.

Un acord que sembla allunyar-se

Segons informa Diario de Navarra, la possibilitat que Ibáñez i Osasuna arribin a un acord per a estendre el seu vincle sembla més llunyana que mai. Tot i que ambdues parts estaven inicialment interessades a prolongar la seva relació, les posicions segueixen distanciades i no es veu una solució immediata. Mentrestant, el centrecampista continua tenint un paper secundari a l'equip, cosa que podria influir en la seva decisió final.

La situació d'Ibáñez és complicada. Amb Torró, Moncayola i Muñoz assentats en l'onze titular, el seu protagonisme ha anat en descens, i el fet que Moreno el consideri com la quarta opció en la medul·lar no ajuda a la seva continuïtat. La falta de minuts podria portar el jugador a replantejar-se el seu futur, especialment si arriba una oferta atractiva d'un altre equip a la recerca d'un reforç per al centre del camp.

Si bé encara queden diversos mesos perquè ambdues parts arribin a un enteniment, la sensació és que la separació entre Osasuna i Ibáñez està cada cop més a prop. El migcampista haurà de valorar si li convé seguir lluitant per un lloc en l'equip rojillo o buscar una nova oportunitat en un altre club on pugui tenir més protagonisme.