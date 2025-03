L'objectiu principal de Diego Simeone en el mercat d'estiu

L'Atlètic de Madrid continua amb la seva planificació de cara a la pròxima temporada, amb la intenció de fer un salt de qualitat en la seva plantilla per seguir aspirant a lluitar per tots els títols. Sota la direcció de Diego Simeone, l'equip matalasser ha mantingut una identitat competitiva inquebrantable, però el tècnic argentí sap que, per seguir a l'elit, necessita reforços de primer nivell. Amb la sortida d'alguns jugadors i la necessitat de rejovenir certes posicions, la direcció esportiva ja treballa en fitxatges clau que puguin elevar el nivell de l'equip en totes les competicions.

Un dels noms que més sona als despatxos del Metropolitano és el de Fabián Ruiz, segons han assegurat a Estadio Deportivo. El migcampista espanyol del París Saint Germain s'ha convertit en la gran prioritat de Simeone per reforçar la seva medul·lar. Des de fa temps, el tècnic argentí ha insistit en el seu fitxatge, però fins ara ha estat una operació difícil de concretar, principalment per la resistència de Luis Enrique, entrenador del PSG, a deixar-lo sortir.

| RTVE

Malgrat un inici de temporada irregular, marcat per la falta de descans després de l'Eurocopa, Fabián Ruiz s'ha consolidat en l'onze parisenc i ha estat una peça clau per a l'equip en els últims mesos. El seu protagonisme ha anat en augment, especialment a la Champions League, on l'asturià ha optat per dosificar-lo en certes ocasions perquè arribés en òptimes condicions als partits decisius.

L'Atlètic ho va intentar al gener i tornarà a l'estiu

L'Atlètic de Madrid ja va intentar fitxar-lo en el passat mercat d'hivern, però les negociacions amb el PSG no van arribar a bon port. No obstant això, tot apunta que els matalassers tornaran a la càrrega a l'estiu. Simeone veu en el palacieg un fitxatge estratègic, no només per la seva qualitat, sinó perquè podria ser el relleu ideal per a Koke, el futur del qual al club comença a entrar en la fase final.

El capità matalasser continua sent una peça important, però el seu desgast físic és evident i l'equip necessita un futbolista amb jerarquia que pugui prendre el relleu a la sala de màquines. Fabián Ruiz encaixa perfectament en aquest perfil: un migcampista amb visió de joc, capacitat d'associació i arribada a l'àrea rival.

Una oportunitat de mercat per a l'Atlètic

El pròxim estiu, Fabián Ruiz entrarà en els últims dos anys del seu contracte amb el PSG, cosa que converteix la seva situació en una oportunitat per a l'Atlètic. En aquests casos, els clubs solen plantejar-se vendre els seus jugadors si no tenen intenció de renovar, per evitar que el seu valor de mercat disminueixi. Segons la web especialitzada Transfermarkt, el canterà del Betis està taxat en 35 milions d'euros, una xifra que l'Atlètic intentarà negociar a la baixa.

El PSG, per la seva banda, no és un club que s'oposi a vendre si l'oferta és atractiva. A França, algunes veus han qüestionat el rendiment de l'espanyol i el veuen com una possible venda estratègica per fer caixa i reforçar altres àrees de l'equip. No obstant això, el seu futur dependrà en gran mesura de la decisió de Luis Enrique, qui ha estat clau en la seva continuïtat a París.

Simeone ho té clar: Fabián Ruiz és el fitxatge que pot fer un salt de qualitat a l'equip i convertir l'Atlètic en un aspirant més sòlid a tots els títols. La direcció esportiva matalassera treballa en diferents fórmules per poder dur a terme el seu fitxatge, ja sigui amb una oferta econòmica directa o incloent jugadors en l'operació per abaratir el traspàs.