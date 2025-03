Gir de 180 graus amb Mamardashvili, el València i el Liverpool

El futbol és un esport on els plans poden canviar en qüestió de setmanes. El que semblava una certesa fa uns mesos pot fer un gir inesperat amb el pas dels dies, i això és precisament el que està passant amb Giorgi Mamardashvili, el porter del Valencia CF, el futur del qual semblava lligat al Liverpool. De fet, ho estava, ja que els Reds van pagar 40 'quilos' l'estiu passat per ell. No obstant això, una nova variable ha entrat en joc i podria alterar el seu destí per complet.

Per al Valencia, Mamardashvili no és només un porter més, sinó una de les seves peces més valuoses. Les seves actuacions han estat determinants per a l'estabilitat de l'equip en els últims anys, fins al punt que, en gran part, va ser el seu rendiment sota pals el que va salvar el conjunt che del descens en la passada temporada. En alguns moments recents, fins i tot va arribar a ser considerat el porter més valorat del món segons Transfermarkt, cosa que evidencia la seva qualitat i projecció.

Malgrat tot, el seu futur ha estat marcat per la incertesa des de fa temps. El Liverpool va mostrar interès en ell fa més d'un any i va acabar tancant el seu traspàs l'estiu passat per 40 milions d'euros. No obstant això, va decidir deixar-lo cedit al Valencia per una temporada més perquè continués tenint minuts i progressant en un entorn on és indiscutible. Per a l'afició valencianista, aquesta decisió va ser un alleujament, atès que en els últims anys han vist com el seu club ha hagut de vendre diverses de les seves figures.

El factor Alisson i el dubte a Liverpool

El principal motiu del canvi de plans amb Mamardashvili rau en la situació d'Alisson Becker. El brasiler, titular indiscutible a Anfield i considerat un dels millors porters del món, encara té contracte fins al 2027. Inicialment, el Liverpool va planificar l'arribada de Mamardashvili amb la idea que Alisson deixés l'equip a l'estiu de 2025, possiblement rumb a l'Aràbia Saudita. No obstant això, l'excel·lent temporada d'Alisson i el desig del tècnic Arne Slot de continuar comptant amb ell han generat dubtes al club anglès sobre quan incorporar el porter georgià.

Segons informa Tribal Football, el Liverpool està reconsiderant la seva decisió i podria optar per mantenir Alisson a la seva plantilla a llarg termini. "Està previst que el porter georgià arribi a Anfield a l'estiu, no obstant això, les coses podrien canviar si Alisson roman a Merseyside", assenyalen fonts properes al club.

Nova cessió o canvi de destí?

Si el Liverpool decideix continuar confiant en Alisson, la situació de Mamardashvili podria donar un altre gir inesperat. En aquest cas, el club anglès valoraria la possibilitat d'una segona cessió, i dins d'aquest escenari, el Valencia torna a aparèixer com l'opció més lògica. La possibilitat que el porter georgià continuï a Mestalla un any més seria una gran notícia per als aficionats valencianistes, que han vist en ell un referent i peça clau en la defensa de l'equip.

D'altra banda, si el Liverpool no contempla el seu retorn immediat però tampoc vol deixar-lo al Valencia, podrien aparèixer altres clubs interessats en una cessió o fins i tot en una compra definitiva, encara que aquesta segona es fa poc probable. Diversos equips europeus han seguit de prop la seva evolució i no seria estrany que sorgissin ofertes atractives al mercat d'estiu.

El Valencia, a l'espera d'una decisió final

En aquests moments, el club che es manté a l'expectativa. La planificació esportiva del Valencia podria veure's afectada si Mamardashvili finalment no segueix a l'equip, ja que la direcció esportiva hauria de buscar un reemplaçament de garanties. De fet, el club ja havia incorporat Stole Dimitrievski l'estiu passat, anticipant la possible marxa del georgià.

No obstant això, la possibilitat de comptar amb Mamardashvili una temporada més canviaria completament el panorama, permetent a l'equip mantenir estabilitat en una de les posicions més crítiques del camp. Això sí, ja s'ha generat un run-run entre la parròquia che, ja que la temporada de Giorgi no està sent gens ressenyable. Té un dels pitjors ràtios d'aturades de tota LaLiga i ha comès algun error grosser que li ha costat punts vitals al Valencia, com el del Sánchez-Pizjuán.