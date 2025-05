Gir de 180 graus, Joan Garcia i el Barça: Deco troba la solució

El mercat de fitxatges d'aquest estiu es presenta especialment agitat per als clubs de LaLiga que busquen un canvi de cicle sota pals. Equips històrics com el Real Betis i el València CF treballen en la reestructuració de la seva porteria, mentre des del FC Barcelona es planeja una jugada mestra amb un dels porters revelació de la temporada: Joan García. Tot això passa enmig de l'expectació per la final de la Conference League per al Betis i en una situació de transició per al València, que ha patit inestabilitat a la seva plantilla.

El salt de Joan García: De revelació a l'Espanyol a objectiu dels grans

El nom de Joan García ha irromput amb força després de la seva brillant campanya a l'Espanyol, on va ser decisiu per assegurar la permanència dels pericos a LaLiga EA Sports. La seva joventut, reflexos i capacitat per destacar sota pressió han cridat l'atenció no només dels gegants nacionals com el FC Barcelona i el Real Madrid, sinó també de clubs internacionals com l'Arsenal.

Segons ha informat Radio Sevilla i recull ElDesmarque, el Barça gestiona l'opció de fitxar Joan García i cedir-lo immediatament a un equip de Primera Divisió que li pugui garantir minuts. Aquí és on apareixen tant el Real Betis com el València CF com a destinacions prioritàries. L'estratègia del club blaugrana, gestionada per Deco, busca assegurar el talent de García per al futur, mentre li permet seguir confiant en Ter Stegen i Szczesny una temporada més.

| RCDE

Betis i València, els grans candidats per a la cessió

El Real Betis està a punt de tancar l'arribada d'Álvaro Valles, però la direcció esportiva verd-i-blanca manté la intenció d'incorporar un altre porter de garanties. Joan García figura com a prioritat, tal com han explicat des de Radio Sevilla i diferents mitjans com ElDesmarque. La bona relació entre Betis i Barça, després de diversos acords recents, podria ser clau per facilitar la cessió. De fet, existeix una opció preferencial que afavoreix els sevillans, relacionada amb operacions prèvies com la sortida de Vitor Roque.

No obstant això, l'arribada de García al Betis estaria supeditada a dos factors: que el Barça concreti la compra i que el mateix jugador accepti compartir la porteria amb Valles, assumint el repte de lluitar per un lloc en un equip que aspira a consolidar-se entre els millors d'Espanya. Ja sabem que l'única condició sine qua non del porter català per fitxar per un equip és la de ser el titular sota pals.

El València, alternativa de pes

No només el Betis aspira a la cessió de Joan García. Segons s'ha fet ressò @Corner_Che a les xarxes socials citant Carrusel Deportivo, el València CF també es troba entre els principals candidats a rebre el porter en préstec. El Barça hauria traslladat al jugador l'opció d'anar a Mestalla, una possibilitat que el mateix Joan veuria amb bons ulls, ja que prioritza jugar minuts i seguir creixent a Primera Divisió. El fet que al València la competència podria ser menys ferotge que al Betis afegeix atractiu a la proposta xé.

Mamardashvili ja és història al club valencià i Carlos Corberán ha demanat a la directiva portar un porter que pugui competir amb Dimitrievski per la titularitat. Jaume Domènech també marxa de l'elenc blanc-i-negre, per la qual cosa sí o sí haurà d'arribar un futbolista per a aquesta demarcació aquest estiu.

L'únic que falta per determinar és si de debò Joan García, perico de bressol, està disposat a fitxar pel Barça. De ben segur que a l'afició de l'Espanyol no li acabaria d'agradar aquesta decisió.