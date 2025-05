Confirmat, Alexander-Arnold no és gratuït: La dinerada que haurà de pagar Florentino

La planificació esportiva dels grans equips europeus rarament dona lloc a improvisacions. Quan s'acosta una cita internacional de gran rellevància, com el Mundial de Clubs, els moviments als despatxos s'acceleren i les estratègies poden canviar en qüestió d'hores. Al Reial Madrid, la recerca constant de reforçar la plantilla per assaltar tots els títols torna a ser protagonista en aquest final de temporada.

Durant mesos, la possible arribada d'un dels laterals drets més destacats del món s'havia convertit en un dels temes preferits de tertúlies i debats futbolístics. La gran basa per al Reial Madrid era clara: aconseguir un futbolista top a cost zero. El contracte d'Alexander-Arnold amb el Liverpool expira el proper 30 de juny, cosa que, en teoria, permetria a Florentino Pérez signar una d'aquestes operacions magistrals que tant agraden a la directiva blanca. Tanmateix, la realitat s'ha encarregat d'introduir un gir inesperat a aquesta història.

El motiu no és altre que la imminència del Mundial de Clubs, un torneig que comença el 13 de juny i al qual el conjunt blanc no vol renunciar a presentar-se amb les seves millors armes. Segons ha explicat Josep Pedrerol al programa El Chiringuito, l'operació Arnold ha patit una acceleració definitiva en les últimes hores perquè el jugador estigui disponible des del primer minut.

| Liverpool FC

Un cost inesperat: la clàusula de la urgència

Florentino Pérez i el seu equip de confiança han hagut de prendre una decisió ràpida. Perquè Alexander-Arnold pugui vestir la samarreta blanca durant el torneig internacional, serà necessari rescindir el seu contracte amb el Liverpool dues setmanes abans del previst. I això, inevitablement, té un preu.

Tal com va avançar Pedrerol a televisió: "Arnold anirà al Mundial de Clubs i el Reial Madrid pagarà al voltant de 5 milions d'euros perquè el seu contracte acaba el 30 de juny. Si no, no podria acudir al Mundial de Clubs. Això ja està fet". D'aquesta manera, el Reial Madrid abandona la idea inicial d'una arribada a cost zero i assumeix el pagament d'una xifra significativa, encara que, en el context del mercat actual i l'impacte que pot tenir un futbolista de la talla d'Arnold, sembla una inversió estratègica més que assumible.

La incorporació immediata d'Alexander-Arnold suposa un salt de qualitat indiscutible per a la defensa merengue. L'anglès, amb experiència en les grans cites europees i una polivalència que li ha permès fins i tot jugar com a migcampista en alguns trams de la temporada, aporta creativitat, visió de joc i un xut de pilota que el converteix en un dels especialistes més cotitzats del continent.

Al Reial Madrid, la seva arribada reforça una demarcació que en els últims anys ha comptat amb noms com Dani Carvajal, però que necessita un relleu de garanties davant el calendari exigent i la presència en competicions internacionals. A més, cal recordar que el lateral espanyol continua lesionat i que Lucas Vázquez abandonarà l'entitat de la Castellana un cop acabi el Mundial de Clubs.

El fitxatge d'Arnold no és l'únic front obert a la casa blanca. Tal com va afegir Pedrerol en la seva intervenció televisiva, el traspàs de Huijsen ja és oficial i hi ha optimisme respecte a l'arribada d'Álvaro Carreras, una altra jove promesa que podria reforçar el carril esquerre. En aquest cas, la idea també és que arribi abans del torneig continental.