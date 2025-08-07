Gir de 180 graus en el futur de Lopy a l'Almeria: Oferta irrenunciable

L'estiu avança al Power Horse Stadium i el clima de calma i seguretat que regnava a l'UD Almeria s'ha vist agitat per l'interès d'un dels grans del Vell Continent en un dels seus jugadors més importants. En un club acostumat a reinventar-se després de cada traspàs, tot apuntava que Dion Lopy seria l'eix del nou projecte liderat per Rubi. Tanmateix, en el futbol, qualsevol pla pot saltar pels aires quan arriba una oferta impossible de rebutjar.
Dion Lopy, de 23 anys, ha passat en només dues temporades de ser un fitxatge prometedor procedent del Stade Reims a convertir-se en titular indiscutible i peça bàsica al centre del camp roig-i-blanc. El seu rendiment ha convençut tots els entrenadors que han passat per la banqueta almerienca, i la seva evolució ha despertat l'interès de clubs alemanys i francesos en anteriors mercats.
Lopy ha estat dels pocs que han mantingut el seu nivell, acumulant 38 partits el darrer curs. Rubi havia apostat fort per ell com a pilar del nou model, juntament amb Sergio Arribas, i el club es mostrava tranquil: amb la plantilla revalorada després de les vendes de Luis Javier Suárez, Pubill i Kaiky, no hi havia urgències econòmiques. Però al mercat tot pot canviar en qüestió de dies.
L'Everton trenca el mercat i posa 25 milions per endur-se el migcampista senegalès
Segons ha avançat Wiwsport a Senegal i confirmen fonts properes al club, l'Everton de David Moyes prepara una oferta formal de 25 milions d'euros per fitxar Dion Lopy. L'equip anglès, que necessita un migcampista físic i de recorregut, ja havia sondejat el terreny amb una proposta menor que va ser rebutjada de seguida. Aquesta nova xifra, sense precedents en la història recent de l'Almeria, supera àmpliament el llistó fixat per la direcció esportiva (15-20 milions) per seure a negociar.
La proposta britànica arriba després d'altres ofertes descartades en setmanes anteriors, com la del Friburg i l'Eintracht de Frankfurt des d'Alemanya, o el Brest francès, que va intentar una cessió remunerada amb opció de compra. També la del Real Betis. Totes elles van ser insuficients per a un club que, fins ara, tenia clar que el seu futur esportiu passava per Lopy.
Un negoci rodó per a l'Almeria… però un repte per al projecte esportiu
Si l'operació es concreta, l'Almeria aconseguiria multiplicar per quatre la inversió feta per Lopy, a qui va fitxar per només sis milions i mig fa dos estius. El club ja ha generat prop de 50 milions en vendes aquest estiu, però el repte ara serà no debilitar-se en excés després de la sortida de diversos pilars del vestidor. Lopy és més que un mig defensiu: és el motor de l'equip, qui equilibra i dona sentit al joc roig-i-blanc.
L'staff tècnic es prepara per al pitjor escenari, tot i que la realitat és que l'oferta de l'Everton ho canvia tot. El club no té urgències financeres, però sap que aquest tipus de traspassos poden marcar una dècada i facilitar el creixement global del projecte. A escala de vestidor, la sortida de Lopy deixaria un buit difícil de cobrir a l'immediat, però la injecció de capital obriria noves possibilitats al mercat.