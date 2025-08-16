Gir de 180 graus en el futur de Januzaj: El Sevilla li ho agraeix

El Sevilla arrenca la campanya 2025/26 amb diversos fronts oberts i una plantilla per completar. Les inscripcions han estat un maldecap per a la direcció esportiva, que treballa amb el límit salarial al màxim. Almeyda ha hagut de confeccionar llistes condicionades per aquesta situació i per la necessitat de reforçar posicions clau. Dins d'aquest panorama, un cas que semblava tancat ha fet un gir inesperat en les últimes hores.
Segons ha avançat El Chiringuito TV en una exclusiva del periodista Gonzalo Tortosa, Adnan Januzaj ha decidit rebaixar-se el sou de manera important. Aquest gest permet al Sevilla quadrar els seus comptes i aconseguir la seva inscripció a LaLiga abans de l'estrena oficial. El belga, que estava apartat des de l'inici de l'estiu, viatjarà a Bilbao per enfrontar-se a l'Athletic Club aquest diumenge a les 19:30 hores.
El canvi sorprèn perquè Januzaj gairebé només ha jugat un amistós en tota la pretemporada i no entrava en els plans inicials. El seu nom figurava al costat del de Rafa Mir i Álvaro Fernández com a descartats per motius esportius i econòmics.
El paper d'Almeyda en la recuperació d'un jugador apartat
Matías Almeyda ha reconegut l'esforç i la implicació mostrats per Januzaj durant les últimes setmanes de treball. El tècnic argentí destaca la seva qualitat tècnica i els seus bons registres físics, assolits després d'un període d'entrenament intens. L'actitud del jugador ha estat clau per rebre una nova oportunitat dins del projecte.
La rebaixa salarial del belga no només el beneficia a nivell personal, sinó que també ajuda el club en altres inscripcions. Aquesta mesura allibera marge en el límit salarial i facilita que altres futbolistes pendents puguin ser registrats abans que tanqui el mercat.
Una oportunitat per reivindicar-se al terreny de joc
Januzaj afronta aquesta etapa com una ocasió per reivindicar-se després de temporades irregulars des de la seva arribada a Nervión. L'extrem haurà de transformar la confiança renovada d'Almeyda en un rendiment constant i competitiu. El seu primer examen serà a San Mamés, un dels escenaris més exigents de LaLiga.
El club i l'afició esperen que el seu retorn a la dinàmica de l'equip aporti creativitat, desequilibri i solucions ofensives immediates. La seva capacitat per desequilibrar i generar ocasions serà clau per a un Sevilla amb baixes sensibles.
A la llista per al viatge a Bilbao hi apareixen Pedrosa, Ejuke i Juanlu, ja recuperats de les seves molèsties físiques. També s'hi suma Akor Adams, inscrit hores abans gràcies al suport de dos consellers. Es queden fora per lesió Nianzou, Badé, Joan Jordán, Ramón Martínez i Rubén Vargas, mentre que Rafa Mir i Álvaro Fernández no han estat inscrits encara.