Giro de 180 grados en el futuro de Januzaj: El Sevilla se lo agradece

El Sevilla arranca la campaña 2025/26 con varios frentes abiertos y una plantilla por completar. Las inscripciones han sido un quebradero de cabeza para la dirección deportiva, que trabaja con el límite salarial al máximo. Almeyda ha tenido que confeccionar listas condicionadas por esta situación y por la necesidad de reforzar posiciones clave. Dentro de este panorama, un caso que parecía cerrado ha dado un giro inesperado en las últimas horas.

Según adelantó El Chiringuito TV en una exclusiva del periodista Gonzalo Tortosa, Adnan Januzaj ha decidido rebajarse el sueldo de forma importante. Este gesto permite al Sevilla cuadrar sus cuentas y lograr su inscripción en LaLiga antes del estreno oficial. El belga, que estaba apartado desde el inicio del verano, viajará a Bilbao para enfrentarse al Athletic Club este domingo a las 19:30 horas.

El cambio sorprende porque Januzaj apenas ha jugado un amistoso en toda la pretemporada y no entraba en los planes iniciales. Su nombre figuraba junto al de Rafa Mir y Álvaro Fernández como descartados por motivos deportivos y económicos.

El papel de Almeyda en la recuperación de un jugador apartado

Matías Almeyda ha reconocido el esfuerzo y la implicación mostrados por Januzaj durante las últimas semanas de trabajo. El técnico argentino destaca su calidad técnica y sus buenos registros físicos, alcanzados tras un periodo de entrenamiento intenso. La actitud del jugador ha sido clave para recibir una nueva oportunidad dentro del proyecto.

La rebaja salarial del belga no solo le beneficia a nivel personal, sino que también ayuda al club en otras inscripciones. Esta medida libera margen en el límite salarial y facilita que otros futbolistas pendientes puedan ser registrados antes de que cierre el mercado.

Una oportunidad para reivindicarse en el terreno de juego

Januzaj afronta esta etapa como una ocasión de reivindicarse después de temporadas irregulares desde su llegada a Nervión. El extremo deberá transformar la confianza renovada de Almeyda en un rendimiento constante y competitivo. Su primer examen será en San Mamés, uno de los escenarios más exigentes de LaLiga.

El club y la afición esperan que su regreso a la dinámica del equipo aporte creatividad, desborde y soluciones ofensivas inmediatas. Su capacidad para desequilibrar y generar ocasiones será clave para un Sevilla con bajas sensibles.

En la lista para el viaje a Bilbao aparecen Pedrosa, Ejuke y Juanlu, ya recuperados de sus molestias físicas. También se suma Akor Adams, inscrito horas antes gracias al apoyo de dos consejeros. Se quedan fuera por lesión Nianzou, Badé, Joan Jordán, Ramón Martínez y Rubén Vargas, mientras que Rafa Mir y Álvaro Fernández no han sido inscritos todavía.