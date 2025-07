El Betis continua fitxant: Manuel Pellegrini ja té el nom del nou migcampista

L'estiu s'està convertint en una autèntica cursa de fons per al Real Betis. La directiva del conjunt verd-i-blanc ha intensificat el ritme de feina als despatxos i no és per menys. Després de tancar diversos moviments i anunciar incorporacions, els pròxims dies seran decisius per resoldre una de les grans incògnites de la planificació esportiva: qui serà el nou migcentre de Manuel Pellegrini per a la temporada 2025/26. La pressió de l'afició i el desig de tornar a competir a Europa han elevat el nivell d'exigència en cada operació.

No és cap secret que el centre del camp necessita una remodelació profunda. Les sortides de Johnny Cardoso, ara a l'Atlético de Madrid, i de William Carvalho, que ha posat rumb al Pachuca, han deixat un buit notable a la medul·lar. Sergi Altimira i Marc Roca són dos dels noms que segueixen a la plantilla, però cal múscul, físic i una peça que permeti a Isco continuar brillant a la zona de creació. Per això, la recerca del pivot perfecte s'ha convertit en l'obsessió de Manu Fajardo i el seu equip.

Viatge clau a Mèxic

El nom que està marcant l'actualitat als despatxos del Benito Villamarín és el del colombià Nelson Deossa. L'interès no és nou, però sí que ha fet un salt en les últimes hores. Tant Manu Fajardo, director de futbol professional del Betis, com Ramón Alarcón, CEO del club, han viatjat a Mèxic per reunir-se amb els responsables de Rayados de Monterrey i intentar accelerar el fitxatge del migcentre. Així ho ha avançat el periodista Pipe Sierra, que apunta a un acord proper després de diversos intents de negociació.

| Mucho Deporte

El Betis ja havia fet una primera proposta de vuit milions d'euros pel 80 % del passi del futbolista, però va ser rebutjada. La clàusula de rescissió de Deossa és de 13,5 milions, tot i que el club espanyol busca tancar l'operació per una quantitat inferior. La competència no és poca. Tant Roma com Palmeiras han mostrat el seu interès pel internacional cafeter, però des d'Heliòpolis confien en la bona relació amb l'entorn del jugador i en l'oportunitat que suposa fer el salt a LaLiga després d'una temporada excel·lent a Mèxic.

Nelson Deossa és un migcampista polivalent, amb potència, recorregut i capacitat per abastar grans distàncies en cada partit. La temporada passada va disputar 49 partits amb Rayados i va ser una de les sensacions del recent Mundial de Clubs. El seu perfil, intens en la pressió i amb xut de mitja distància, encaixa a la perfecció en el futbol directe i ofensiu de Pellegrini.

Arthur Melo segueix al radar com a alternativa per al migcentre

Tot i l'avenç en la negociació per Deossa, la direcció esportiva del Betis continua treballant amb diverses opcions per no quedar desprotegida si l'operació no arriba a bon port. El nom d'Arthur Melo torna a aparèixer a l'agenda heliopolitana. El migcampista brasiler, que ja va passar pel FC Barcelona i el Girona, continua sense encaixar als plans de la Juventus i veu amb bons ulls un retorn a LaLiga.

El Betis ja va intentar el seu fitxatge el passat hivern, i ara l'opció torna a ser sobre la taula amb el vistiplau de Pellegrini. El principal obstacle continua sent l'alt salari del jugador i la voluntat de la Juventus de tancar un traspàs en lloc d'una nova cessió. No obstant això, Arthur continua esperant una oportunitat que li permeti assentar-se a Espanya i recuperar el protagonisme que va tenir en els seus millors temps amb el Barça.